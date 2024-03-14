Запад уже не верит в возможности террористов-изменников Ходорковского и Пономарёва

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Неудачная попытка Украины и неовласовцев штурма приграничных районов Курской области обусловлена желанием выбить у Запада новые средства.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это готовилась картинка не для украинского потребителя. Есть несколько оппозиционных российских групп, которые никак не могут между собой примириться. Отдельно Пономарев, отдельно Ходорковский, Каспаров. Все они претендуют на определённые гранты, на дотации из-за рубежа. И каждый хочет продемонстрировать свою эффективность. И эти авантюры – ни что иное, как попытка показать, что вы даёте нам деньги, а мы побузим, совершим рейд. Рейд неудачный, но надо же как-то отчитываться. Создаётся картинка», – сказал Бондаренко.

Однако он пожаловался, что Запад уже не верит, что неовласовцы смогут принести реальную пользу в войне против России.

«Но в эту картинку на Западе мало верят. У них есть спутники, есть своя разведка. Они не верят в смену власти, не верят, что Пономарев может что-то сделать в России. Не верят, что может что-то Ходорковский сделать в России. Они видят, что у этих людей нет базы поддержки, они слишком далеки от народа», – подытожил эксперт.