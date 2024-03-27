Запад никогда не признает никакие доказательства причастности Киева к теракту в Подмосковье, однако очень боится последствий результатов расследования именно сейчас, в год выборов, когда не в состоянии в полной мере отреагировать на изменение формата конфликта на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие бы доказательства ни предоставили русские, даже абсолютно неопровержимые, что Украина была вовлечена, западные державы уже ясно дали понять, что они отвергнут это. Они уже заявили, что Украина никоим образом не вовлечена, это делает исключительно ИГИЛ, и они не отступят от этой позиции. Что бы ни сказали русские, Запад будет отрицать, что это правда. Тем не менее, они чрезвычайно нервничают в глубине души из-за того, что кто-то на Украине мог быть вовлечён каким-то образом. Они точно так же, как и мы, могут проработать момент о том, как пересечь границу (российско-украинскую, куда направлялись террористы – ред.) таким образом. И они знают, что внутренняя ситуация на Украине такова, что никогда нельзя быть полностью уверенным, что кто-то на Украине не был вовлечён на каком-то уровне. Так что там уже есть нервозность по этому поводу», – сказал Меркурис.

В то же время, на Западе прекрасно осведомлены о «катастрофической военной ситуации, в которой находится Украина».

«И они очень хорошо знают, что если Россия сейчас перейдёт в состояние объявленной войны против Украины и начнёт относиться к этому как к войне, их действительно ничто не остановит. Я имею в виду, что даже в качестве СВО русские сейчас наступают на всех фронтах, их ракетные удары становятся всё более мощными, их воздушные силы становятся всё более и более мощными, и у них есть сотни тысяч человек, проходящих подготовку на территории России. Некоторые уже, вероятно, прошли подготовку и экипировку и готовы к действиям», – добавил британец.

По его словам, Запад не готов к такому развитию событий.

«Это станет для Запада самым настоящим кошмаром – столкнуться с наступлением российской армии гораздо более целенаправленным и напряжённым, чем то, что мы видели до сих пор. Больше тяжёлых бомбардировок, чем мы видели до сих пор, и, возможно, без территориальных ограничений в том, как далеко это может зайти. И в то время, когда Запад не готов что-либо с этим сделать – и в год выборов. Поэтому можно понять, почему они очень нервничают», – заключил Меркурис.