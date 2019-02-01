Запад вновь рушит миропорядок, признав главарей Майдана

01.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Европарламент признал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо «легитимным президентом страны». Соответствующее решение накануне приняли 439 членов. Против высказались 104 депутата, еще 88 воздержались, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евродепутаты мотивировали свое решение тем, что избранный глава государства Николас Мадуро проводит «репрессии» и «нарушает права человека», а потому должен был объявить досрочные выборы.

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Глава комитета Госдумы РФ по иностранным делам Леонид Слуцкий в своем блоге назвал произошедшее грубым вмешательством в дела суверенного государства. По его словам, Европарламент не имеет полномочий на признание оппозиционеров лидерами страны и своим решением создал опасный прецедент.

«Теперь Европарламент вслед за поздравлениями Трампа в адрес Гуайдо и явно с заокеанской подачи признает лидера венесуэльской оппозиции главой государства. Мы понимаем, что это не укладывается в компетенцию Европарламента и представляет собой полный нонсенс с точки зрения международного права. Такого ещё не было. Не хотелось бы употреблять резких формулировок, но, к сожалению, это полная шизофрения, и придумана она точно не в Брюсселе», – заявил Слуцкий.

Парламентарий считает, что, таким образом, Запад готовится к военной интервенции в Венесуэлу: «Вопрос: зачем создавать такой прецедент, не имеющий под собой никакой правовой основы? Вполне возможно, это может использоваться для создания соответствующего фона для перехода к более резким действиям в отношении законно избранного президента Николаса Мадуро. Здесь нельзя исключать, к сожалению, ничего: от откровенной политической, финансовой, организационной и информационной подпитки оппозиции во главе с Гуайдо до военного вторжения в Венесуэлу».

Как известно, в последние годы Запад активно вмешивается во внутренние дела государств. Так, американские и европейские политики поддерживали госпереворот, который проходил на Украине в 2013-2014 годах, признав его итоги и самозваную постмайданную власть.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Венесуэле, которая находится в затяжном экономическом и политическом кризисе, осуществлена попытка государственного переворота при поддержке США. Ранее в столице страны Каракасе состоялась массовая акция, на которой глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом и принес уличную присягу.