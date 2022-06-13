Запад воюет с Россией руками Украины – постпред России при ООН

Запад ведет войну с Россией руками Украины, а поставки тяжелого вооружения лишь усугубляют конфликт.

Об этом в интервью британскому агентству BBC заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Небензи, Россия будет вынуждена отодвинуть линию фронта до тех границ, откуда невозможно будет угрожать ее территории.

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«Это явная эскалация конфликта. Мы говорили, что оружие, уже поставленное и то, что будет поставляться, заставит нас изменить решение и отодвинуть украинские силы от российских границ настолько далеко, чтобы они не смогли выйти на территорию ни России, ни Донбасса. Так что это явная эскалация.

Мы знаем, что это вооружение, которое поставляется Украине, сейчас используется для обстрелов жилых районов Донбасса, где нет военных, нет военных объектов. Так вот, это только свидетельствует о том, что это не война с Украиной. Украина – это просто пешка в большой геополитической игре. Это война чужими руками Запада с Россией», – заявил Небензя.