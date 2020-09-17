Запад взбешён полным провалом операции «Навальный» в России

17.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Так как план Запада по «отравлению» Алексей Навального и организации госпереворота в Белоруссии не сработал, иностранные «партнёры» решили отыграться по-другому и ввести против России санкции.

Об этом в эфире канала «Россия 1» рассказал экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что расчёт был на то, что такое наглое и циничное отравление Навального вызовет массовые акции протеста внутри России, и поэтому легенду придумывать не нужно, она умрёт прямо там же, в ходе всех этих массовых протестов. Но ничего этого не произошло.

Персональные санкции, которые сейчас принимает ЕС – мне кажется, всё это от бессилия, потому что они не знают, что с этим делать и как эту историю заканчивать. Я думаю, что они до конца не определились, каким образом и что можно по ходу принятия санкций от этого получить», – отметил он.

Также, по мнению Спиридона Килинкарова, попытка госпереворота в Белоруссии и «отравление» Алексея Навального – это два элемента одной операции Запада против России.

«Глобально, я считаю, что параллельно атака, через операцию «Навальный», шла операция и в Белоруссии, просто в Белоруссии провокация сработала, и они сейчас качают Белоруссию. А с Навальным в России провалилась, потому что из-за отравления Навального никто не вышел на улицу», – резюмировал эксперт.