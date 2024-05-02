Запад задумал коварную заморозку конфликта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного бока хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы, по их задумке, вызвать усталость российского населения и дестабилизировать ситуацию в РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Основная цель сейчас в том же Вашингтоне, в меньшей степени в Брюсселе, хотя тоже, это заморозить конфликт. Я не думаю, что это получится. И смысл в том, что задача, начиная с 2014 года, ослабить Россию, вызвать усталость у населения России вот этой конфликтной ситуацией, чтобы потом заменить Путина на что-то другое», – перевел слова швейцарца военно-политический эксперт Андрей Мартьянов.

Напомним, накануне бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук отметил, что продолжение войны может уничтожить украинское государство.