Запад задумал коварную заморозку конфликта

Вадим Москаленко.  
02.05.2024 21:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного бока хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы, по их задумке, вызвать усталость российского населения и дестабилизировать ситуацию в РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного бока хотят заморозить конфликт на Украине, чтобы, по их задумке, вызвать усталость...

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«Основная цель сейчас в том же Вашингтоне, в меньшей степени в Брюсселе, хотя тоже, это заморозить конфликт. Я не думаю, что это получится.

И смысл в том, что задача, начиная с 2014 года, ослабить Россию, вызвать усталость у населения России вот этой конфликтной ситуацией, чтобы потом заменить Путина на что-то другое», – перевел слова швейцарца военно-политический эксперт Андрей Мартьянов.

Напомним, накануне бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук отметил, что продолжение войны может уничтожить украинское государство.

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