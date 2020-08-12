Запад загоняет Лукашенко в ловушку

12.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Запад будет постоянно держать президента Белоруссии Александра Лукашенко в напряжении, используя фактор уехавшей в ЕС конкурентки Светланы Тихановской, которую могут объявить победительницей недавних президентских выборов и посчитать президентом Белоруссии в случае, если Лукашенко будет ориентироваться на Россию.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский публицист и общественно-политически деятель Николай Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стариков напомнил, что подобный сценарий, был обкатан Западом в Венесуэле.

«Лукашенко стал заложником своей собственной игры. Смотрите, что в результате получилось. Выборы, итоги, признание от Запада, который узурпировал в мировом масштабе оценочные суждения о том, хорошие выборы или нехорошие, правильные или неправильные. Признания нет. Его главный конкурент уехала за пределы Белоруссии, она пока сидит тихо. Но в случае, если Лукашенко начнет опять сближаться с Россией, она немедленно будет активирована и будет разыгран сценарий белорусского Гуайдо.

Уже звучат голоса: «Давайте признаем ее в качестве президента Белоруссии». Таким образом, Запад подталкивает Лукашенко к дальнейшей эскалации или, хотя бы, поддержке негативной политики в отношении России. И как только он попытается отойти от этой политики, сразу ему угрожают активацией этого лжепрезидента Белоруссии. Так что Александр Григорьевич загнал себя в очень сложную ловушку», – заявил Стариков.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», белорусская оппозиция объявила, что начинает формировать правительство в изгнании, в том числе силовой блок.