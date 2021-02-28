Запад закрывает проект «Навальный»

28.02.2021, Москва, Андрей Самойлов

Фамилия «Навальный» – польского происхождения с еврейскими корнями. «Навал» в переводе с иврита – «безумец» (в некоторых случаях означает «глупец») – самая точная характеристика Алексея Навального.

Навальный является отработанным материалом, который уже давно перестал оправдывать свое финансирование силами, для которых стабильность и процветание России подобно смерти. Почему?

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Все важные выборы он проиграл, а его «ноу-хау» – «Умное Голосование» приводит тех людей к власти, которые не хотят иметь ничего общего с «навальнятами» после подсчета голосов и объявления победителей. Да и как его поддерживать? Конкретной программы модернизации страны нет, грамотных специалистов в команде нет, да и вопрос ресурсноcти весьма спорный. Запад понимает, что Алексей под эгидой смены власти в стране создал армию школьников и «обиженных» людей. Да, это не охваченный официальной пропагандой слой населения, достаточно большой, но что самое печальное для Навального – не голосующий. На языке «политтехнологов» эти люди называются «не пойду».

Запад хотел вложиться в избирательную систему России, а вложился в молодежную политику страны. Навальный реально занялся работой с молодежью: выводил их на митинги, обучал юридической грамотности и свободе слова, только молодёжь выросла и поняла, что надо учиться, работать и социализироваться, а не заниматься «прогулками».

Полный провал Навального случился из-за пандемии. Границы закрыты, народ объединился с партией власти (волонтеры сделали свое дело), рейтинг Владимира Путина вырос. Проект «Навальный» развалился и показал свою фиктивность, но Лешу ничто не остановит на пути к западным деньгам. Для этого он и придумал историю с «отравлением». Как там было на самом деле, отравили его или сам он перекусил санкционкой – никто не знает. Одно точно известно – продажи синих трусов увеличились. Прибыв в Германию и оклемавшись, Навальный пошел к своим берлинским кураторам с просьбой – в последний раз дать ему шанс. Мол, я все исправлю – дайте только деньги. Деньги Навальный получил, ролик про «дворец» снял и поехал довольный в Россию. Расчёт был на то, что его вызволят из тюрьмы, как Атамбаева в Киргизии, но запала школьников хватило только на машину чекистов и ролики в «Tik-Tok».

Запад решил окончательно разорвать отношения с Навальным и через организацию «Amnesty International» объявил, что Леша больше не «узник совести», так как аж в 2000 году высказывался в поддержку насилия и дискриминации. Зарубежным правозащитникам потребовалось почти 20 лет чтобы это понять и признать, но при этом всё та же «Amnеsty» просит выпустить Навального на свободу. Вот такой когнитивный диссонанс у «борцов за демократию».

Можно утверждать, что Запад официально объявил о расторжении контракта с Навальным. А так как инвесторы потратили существенные средства, но не получили ожидаемого эффекта, то они не будут активничать в попытках освободить «мамкиного революционера». Для Вашингтона и Берлина он уже «сбитый летчик», израсходованный материал. Поэтому сейчас Леша может начинать гадать, где судьба заготовила ему заслуженный отпуск: во Владимире, Туле или Саранске.