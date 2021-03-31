Западенцы снова на коленях встречают гробы карателей из Донбасса

Западенцы снова на коленях встречают гробы карателей из ДонбассаНовости Украины
В городе Коломыя Ивано-Франковской области тело 47 летнего украинского военнослужащего Сергея Барнича, погибшего накануне в зоне «ООС» в результате подрыва на «дружественной» мине, встретили на коленях.
Соответствующую видеозапись показали в эфире телеканала «НТК», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
Около сотни военнослужащих ВСУ и родственники выстроились в две шеренги по обочинам улицы и встретили ехавший автобус с гробом погибшего сапёра ВСУ Сергея Барнича на коленях.
После чего был проведён митинг с участием греко-католических священников.
Также мэр Коломыи Богдан Станиславский объявил день гибели боевика Днём памяти в Коломыйском районе. В этот день – 30 марта – в честь погибшего будут приспущены государственные флаги на домах и сооружениях.
Напомним, гибель четверых боевиков штаб «ООС» традиционно преподнес общественности как результат «обстрела со стороны НМ ДНР».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.