Западенцы снова на коленях встречают гробы карателей из Донбасса

31.03.2021, Ивано-Франковск, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В городе Коломыя Ивано-Франковской области тело 47 летнего украинского военнослужащего Сергея Барнича, погибшего накануне в зоне «ООС» в результате подрыва на «дружественной» мине, встретили на коленях.

Соответствующую видеозапись показали в эфире телеканала «НТК», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Около сотни военнослужащих ВСУ и родственники выстроились в две шеренги по обочинам улицы и встретили ехавший автобус с гробом погибшего сапёра ВСУ Сергея Барнича на коленях.

После чего был проведён митинг с участием греко-католических священников.

Также мэр Коломыи Богдан Станиславский объявил день гибели боевика Днём памяти в Коломыйском районе. В этот день – 30 марта – в честь погибшего будут приспущены государственные флаги на домах и сооружениях.

Напомним, гибель четверых боевиков штаб «ООС» традиционно преподнес общественности как результат «обстрела со стороны НМ ДНР».