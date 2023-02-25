Западная пресса вновь усыпляет Россию «сливами» о приказе Зеленскому начать переговоры с Путиным

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Во время недавней встречи в Париже Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц сказали Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой. Об этом 24 февраля сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Взамен Киеву предлагают специальное соглашение о сотрудничестве с НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Великобритания, Германия и Франция предложили Украине заключить договор о сближении с Североатлантическим Альянсом, который предоставит ей больший доступ к западной военной технике, но одновременно предусматривает возобновление мирных переговоров с Россией. О содержании предложения издание The Wall Street Journal узнало от британских, немецких и французских источников.

Предложение предусматривает, что Украина и НАТО заключат определенное соглашение о сотрудничестве – которое, однако, не будет означать членства в Альянсе, тогда как Киев обязуется начать мирные переговоры с Москвой.

Впервые план выдвинул британский премьер-министр Риши Сунак, а позже его поддержали Берлин и Париж. Непублично эти страны сомневаются, что Украина сможет военным путем изгнать россиян из Восточной Украины и Крыма. При этом Запад не сможет поддерживать Киев в военном плане в течение длительного времени, особенно если конфликт зайдет в тупик.

«Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что им удастся вернуть Крым», – цитирует WSJ собеседника из Франции.

По данным издания, во время встречи в Париже в начале февраля 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сказали президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать рассматривать возможность мирных переговоров с Москвой.

Среди прочего, Макрон сказал, что даже смертельные враги, такие как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны, а Зеленский, который проявил себя как лидер воюющей страны, всё равно будет вынужден перейти к политическому государственному управлению и принимать сложные решения.

Британский собеседник WSJ объясняет, что предложенная договоренность имеет целью показать России, что Запад будет готов со временем увеличить свою военную помощь Украине – и это может помочь убедить Москву в том, что она не сможет достичь своих военных целей. Планируется, что предложение может быть рассмотрено на саммите Альянса в Вильнюсе в июле.

«Саммит НАТО должен предоставить Украине четкое предложение, а также дать Зеленскому политическую победу, которую он сможет представить дома как стимул для переговоров. Войны России имеют тенденцию то “замораживаться”, то “размораживаться”, и именно поэтому Украина потребует от нас больше гарантий», – добавляет источник WSJ.

Но поскольку решения в Альянсе принимаются консенсусом, она должна получить поддержку всех стран-членов. Представители стран Восточной Европы рассказали изданию, что предложение Берлина, Парижа и Лондона обсуждалось только в кулуарах, но в целом они не желают поддерживать любой долгосрочный статус Украины в НАТО, который не дотягивает до полноправного членства в Альянсе.

Как известно, следующий саммит НАТО состоится 11-12 июля 2023 года в столице Литве Вильнюсе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая 24 февраля в Таллинне, пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить этот саммит. Судя по предыдущим заявлениям, в НАТО и США рассчитывают, что к тому времени вооружённые формирования Украины покажут достижения на поле боя. Поэтому публикация WSJ может быть очередной попыткой усыпить бдительность России.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 24 февраля Китай обнародовал свой мирный план по Украине.