Западная Украина на пороге масштабной бандитской резни

29.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Ровенской области погиб от коронавируса один из местных «янтарных королей» – главарь бандитской группировки, занимающейся добычей и продажей «солнечного камня».

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Ровно.пост», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Известный предприниматель из Сарненского района Николай Клевака умер 29 октября в 5 утра, не сумев преодолеть коронавирус, которым болел последние две недели», – говорится в сообщении.

Комментируя произошедшее в своём Telegtam-канале, бывший депутат Верховной рады, экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук выразил уверенность, что в скором времени в регионе начнётся война между бандитами за наследство погибшего.

«Он контролировал львиную часть незаконной добычи солнечных камней, имел реальное влияние на региональную политику и ряд народных депутатов.

Теперь Полесье замерло в ожидании войны за наследство «Холика» – написал Мосийчук.

Напомним, жители украинских областей, где процветает нелегальная добыча янтаря, фактически вышли из подчинения центральной власти, образовав «Янтарную народную республику» со своими вооруженными группировками, ликвидировать которую может только полноценная военная операция.