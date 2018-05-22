22.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинское ТВ: подавить вооруженную до зубов “янтарную республику” может только армия

На западе Украины уже сформировалась очередная неподконтрольная Киеву “республика”, которую охраняют вооруженные до зубов люди и ликвидировать которую можно только при помощи военной операции.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, речь идет о большой территории в Волынской области, где идет незаконная добыча янтаря и которую в народе называют «Янтарной республикой».

«Если взять печально известную «Янтарную республику», то, поверьте, там есть намного более серьезное вооружение, чем просто гранаты. И ситуация очень непростая. Фактически мы внутри государства имеем некотролируемую зону. Ситуация сама по себе не решится. Уже дошло до таких масштабов, что единственный реальный путь решения этой ситуации с возвращением в законное русло – исключительно военная операция. Там есть очень серьезное вооружение у людей. Там уже такое количество людей и такая территория, что исключительно военная операция. Там в лесах тысячи людей, есть свои подразделения, условно говоря, охраны, которые очень хорошо вооружены», – заявил Тука.