«Западные авто-бренды уходят из России – плакать не будем» – глава «АвтоВАЗа»
Автопром в России способствует развитию как минимум 8 смежных отраслей промышленности, поэтому будут прилагаться все усилия по финансированию инновационных проектов, позволяющих производителям автомобилей разрабатывать новые технологические решения.
Об этом говорили участники Восточного экономического форума – 2022, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Автопром – это одна из отраслей драйверов в экономике, в целом это большой мультипликатор для смежных отраслей промышленности, как минимум, умножать нужно на 8. Это и химическая промышленность, и металлургия, микроэлектроника, радиоэлектроника и другие направления.
Свято место пусто не бывает. Невзирая на то, что многие автопроизводители иностранных брендов приняли решение уходить, но мы точно плакать не будем. Это место займут другие предприятия, другие бренды и уже занимают.
С учётом того, что я председатель совета директоров «АвтоВАЗа», мне доверено некоторые планы приоткрывать – в следующем году «Автоваз» планирует выйти на 500 тысяч автомобилей. Это не голые цифры, под это свёрстаны и бизнес-планы, и понимание того, как будет развиваться предприятие, по каким направлениям», – сообщил утвержденный вице-премьером министр Минпромполитики РФ Денис Мантуров.
В свою очередь, президент российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин поделился, какие усилия собирается предпринимать правительство РФ для развития инновационных высокотехнологических проектов.
«Недавно на стратегической сессии, которую проводил председатель правительства Герман Греф и сделал презентацию не от имени «Сбербанка» только, но и от имени бизнеса, и вместе с экспертами правительства работали. И там очень правильная идея была зафиксирована, что в зависимости от приоритетности тех или иных инвестиционных проектов, нужно обеспечить финансирование под 3-5%. Ориентируясь на практику фонда развития промышленности, можно и до 1% спустится для инновационных высокотехнологических проектов. Это позволит нам обеспечить не просто запуск инвестиционного цикла нового, но и обеспечить технологическую независимость», – рассказал Шохин.
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов объяснил, на какие цели предприятие будет направлять льготные кредиты.
«Сейчас идёт активная работа вместе с Министерством промышленности и торговли, с использованием средств фонда развития промышленности, таких доступных кредитов – под 1%. Мы рассчитываем, что и другая программа, связанная с инвестиционными льготными кредитами, которая сейчас разрабатывается на уровне правительства РФ, будет доступна предприятиям автопрома. Это позволит наладить производство таких функций, как автоматическая коробка передач, полный привод, требующих инвестиций», – дал прогноз Соколов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.