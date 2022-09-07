«Западные авто-бренды уходят из России – плакать не будем» – глава «АвтоВАЗа»

Автопром в России способствует развитию как минимум 8 смежных отраслей промышленности, поэтому будут прилагаться все усилия по финансированию инновационных проектов, позволяющих производителям автомобилей разрабатывать новые технологические решения.

Об этом говорили участники Восточного экономического форума – 2022, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Автопром – это одна из отраслей драйверов в экономике, в целом это большой мультипликатор для смежных отраслей промышленности, как минимум, умножать нужно на 8. Это и химическая промышленность, и металлургия, микроэлектроника, радиоэлектроника и другие направления.

Свято место пусто не бывает. Невзирая на то, что многие автопроизводители иностранных брендов приняли решение уходить, но мы точно плакать не будем. Это место займут другие предприятия, другие бренды и уже занимают.

С учётом того, что я председатель совета директоров «АвтоВАЗа», мне доверено некоторые планы приоткрывать – в следующем году «Автоваз» планирует выйти на 500 тысяч автомобилей. Это не голые цифры, под это свёрстаны и бизнес-планы, и понимание того, как будет развиваться предприятие, по каким направлениям», – сообщил утвержденный вице-премьером министр Минпромполитики РФ Денис Мантуров.