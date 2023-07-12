Западные кассетные боеприпасы приведут лишь к массовым жертвам среди мирного населения – Разин

Владимир Гладков .  
12.07.2023 19:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Поставляемые на Украину западные кассетные боеприпасы не смогут изменить ход боевых действий и практически бесполезны для использования на фронте, но могут привести к массовым жертвам среди мирного населения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор из ДНР Владимир Разин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставляемые на Украину западные кассетные боеприпасы не смогут изменить ход боевых действий и практически...

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«Кассетные боеприпасы со стороны Украины в системах «Ураган» летели неоднократно по всем частям Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. Вчера Токмак был обстрелян. Хотя я не могу сказать, какие типы боеприпасов там применялись – уже западные, которые наверняка уже находятся на территории Украины, или это были РСЗО «Ураган».

Если это «Ураган», то с ним довольно неплохо справляется ПВО, это проверено неоднократно. А если это западные, то нужно смотреть конкретно – что это.

Сомневаюсь, что они поставят какое-то сверхновое оружие. Я думаю, сверхъестественного для нашего ПВО там нет ничего, если это РСЗО. Если это какие-то гаубичные снаряды, то это уже сложнее, ПВО по ним работать в принципе невозможно», – сказал Разин.

Он подчеркнул, что западные кассетные боеприпасы не изменят хода боевых действий, но приведут к массовым жертвам среди мирного населения.

«С появлением западных боеприпасов изменится только количество пострадавших мирных жителей, это факт. Мы можем вспомнить прошлый обстрел. Когда «Точка У» упала в центре Донецка, было больше двадцати погибших. И теперь мы можем представить, что будет, если эти кассетные боеприпасы большого калибра у них окажутся в большом количестве.

Для того, чтобы эффективно применять такой боеприпас на фронте, нужно, чтобы со стороны противника было большое скопление пехоты или техники. А на сегодняшний день вся линия фронта представляет из себя опорные пункты, окопы, укрепления, на которых даже если и находится большое количество людей, то они в укрытиях.

А так, чтобы полем передвигалась группа из двадцати, сорока, или ещё больше военнослужащих – такого я давно не видел. Поэтому особого смысла нет. Может, это ещё психологическое влияние имеет на военнослужащих на передке, когда летит один снаряд, а происходит тридцать-сорок разрывов. Но через два-три инцидента ребята поймут, что это и как с этим справляться», – подытожил военкор.

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