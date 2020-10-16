16.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Политика, Россия
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«Западные санкции в Кремле воспринимают как награду» – московская газета


Российские чиновники, попавшие под санкции ЕС за якобы причастность к отравлению блогера Алексея Навального,  могут оспорить это решение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Коммерсанту» заявил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин.

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«Стандарт следующий: если лицо хочет оспорить свое нахождение в санкционном списке, то это Совет ЕС должен будет доказать суду, что, во-первых, из мотивировочной части документа фигурант списка понял, за что его ограничили в правах и, во-вторых, что для внесения человека в список были основания», — сказал юрист.

По его словам, в мотивировочной части документа все детали не указываются, однако новые фигуранты списка теперь могут запросить более подробное досье на себя.

«Это досье Совет Евросоюза может при необходимости предоставить фигуранту или Суду ЕС, иначе решение Совета может отменить суд и придется компенсировать еще и судебные издержки. Кстати, судя по практике, включения в санкционный список действительно нередко отменяются», — добавил Гландин.

В то же время источник газеты, близкий к администрации президента, сомневается, что чиновники будут пытаться официально оспаривать наложенные на них санкции. Также собеседник издания утверждает, что подобные ограничения до сих пор якобы воспринимаются в Кремле как награда.


Напомним, что под санкции ЕС попали глава ФСБ, заммнистра обороны, а также ряд высокопоставленных чиновников.

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