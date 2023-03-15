Западные СМИ не врут. ВСУ действительно истощены – Литовкин

Олег Кравцов.  
15.03.2023 12:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Основная масса наиболее подготовленных украинских военнослужащих выбита за год проведения Россией СВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, отвечая на вопрос, действительно ли у ВСУ истощается людской резерв.

Основная масса наиболее подготовленных украинских военнослужащих выбита за год проведения Россией СВО. Об этом,...

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«Проблема в украинской армии комплексная. Возник не просто дефицит бойцов — есть острая нехватка подготовленных кадров. Но это – лишь часть большой проблемы. За год боевых действий подготовленные солдаты и сержанты ВСУ уже выбиты, в основном», – сказал Литовкин «Комсомольской правде».

Он отмечает, что все это время на Украине шла постоянная мобилизация, но брать именно подготовленных военных Киеву неоткуда.

Кроме того, эксперт не соглашается, что последние публикации в западных СМИ о кадровом голоде в ВСУ появляются, чтобы отвлечь внимание, а на деле у Киева все хорошо.

«Не думаю, что хорошо. Российская армия продвигается вперед на различных направлениях. И пленные рассказывают о десятках трупов, которые остаются в окопах, которые никто не убирает. О людях, которых бросают как пушечное мясо на передовую, без должной подготовки.

Дело ведь не в тех статьях, которые публикуются на Западе. Дело в реальности, которая происходит на земле. Думаю, много справедливого в том, что пишут. Тем более, что сегодня им поддерживать Украину незачем. Они видят, что вся помощь пропадает зря», – утверждает полковник

По его словам, Запад начинает шаг за шагом «готовить население Европы и США к тому, что Украина проиграет».

«Потому, что всем надоело бросать Киеву свои деньги и вооружения, как в черную дыру. Понятно, что Украина не может одержать победу над Россией – ракетно-ядерной державой. И надо демпфировать эту ситуацию. Чтобы показать: мы всеми силами пытались помочь Украине. Но – не смогли», – резюмировал Литовкин.

Напомним, что ряд российских экспертов в первые месяцы СВО утверждал, что ВСУ на грани исчерпания мобилизационного потенциала, а Украина вскоре ожидает военное поражения.

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