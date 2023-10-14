Западные спецслужбы на Украине готовят боевиков для переворотов в Центральной Азии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Александр Бортников, глава Федеральной Службы Безопасности (ФСБ), сообщил о подготовке западными спецслужбами на Украине боевиков для организации переворотов в республиках Центральной Азии, что сразу же вызвало в регионе тревожные ожидания и оправданные опасения.

Что стоит за этим опасениями? Об этом рассказывает международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Сенсационное заявление руководителя ФСБ на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) 11 октября в Баку действительно вызвало у многих оторопь, так как касалась угрозы дестабилизации бывших советских среднеазиатских республик руками исламских террористов, которые прямо сейчас проходят стажировку и набираются опыта на территории «незалежной».

Раньше ведь считалось, что боевиков набирают и используют американские и британские разведки в последующем лишь против России, а теперь выяснилось уже и другое. И реально, по словам Бортникова, сейчас на Украине действуют 13 европейских ЧВК и члены девяти военизированных прокси-формирований, плюс участники известной террористической организации «Исламское государство». В общей сложности выявлено более 800 террористов из более чем 30 стран мира.

И сейчас они обучаются под руководством офицеров НАТО, а задачами их являются не только диверсии на фронте и атомных электростанциях в самой России, но и проведение спецопераций в целом на всём постсоветском пространстве, в том числе и в ЦА.

«В результате целенаправленных действий Запада Украина превратилась в площадку «для обкатки» террористов и наемников, обучения их методам ведения войны и применения этого опыта в СНГ и других регионах мира», – отметил глава ФСБ.

И как мы помним, в подтверждение слов Александра Бортникова, на территории Украины с прошлого года действует, созданный при участии СБУ, тюркский батальон «Туран».

Командует этим батальоном гражданин Киргизии Алмаз Кудабек уулу, куда собраны как жители России, так и выходцы из Центральной Азии.

Проходила информация, что гражданин Казахстана Жасулан Дуйсембин, воюющий сейчас на стороне ВСУ, тоже вёл работу по формированию чисто казахского национального вооруженного формирования.

И в реальности таковых сейчас не один десяток, кто с оружием в руках действует на стороне Киева, не считая большой группы эмигрантов из числа деятелей «языковых патрулей» и националистических групп, которые занимаются пропагандистской накачкой в социальных сетях с целью вербовки адептов на территории РК.

Кроме этого существовали и существуют налаженные связи между украинскими и казахскими неонацистами, которые на протяжении восьми лет ездили друг к другу, проводили семинары и обучающие школы. Опыт «незалежной» как раз сейчас активно внедряется и в Казахстане, хотя бы на примере тех же «мовных патрулей», которые никуда не делись и активно действуют с целью выдавливания русского языка из общественного пространства.

Поэтому те боевики, которые сейчас проходят боевую школу на Украине лишь набираются опыта для того, чтобы его применить уже на территории Казахстана и республик Центральной Азии в рамках как националистических движений и пантюркистских групп, так и исламских террористических образований уже в момент осуществления собственных цветных революций.

Причём часть из тех, кого сейчас готовят на Украине, затем будут переброшены в Афганистан откуда как с плацдарма двинутся уже по тропам в Центральную Азию. Это еще раз подтвердил Александр Бортников, поделившись некоторыми сведениями:

«Располагаем информацией, что вступившие в ряды МТО (Международных террористических организаций) граждане республик Центральной Азии проводят рекогносцировку приграничья и определяют уязвимые участки для переброски диверсионных групп и средств террора. Приоритетной целью террористов является захват власти в странах Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане, и включение их в так называемый всемирный халифат».

При этом сейчас западными спецслужбами используется для этих целей «Аль-Каида», которая объединилась с местным представительством «Исламского государства» так называемым «Вилаятом Хорасан» и организует деятельность всей сети группировок на территории Афганистана. Параллельно они ведут и подрывную работу против Талибана, устраивая нападения и срывая налаживание мирного экономического развития в 20 провинциях.

Причём промежуточной базой подготовленных боевиков из числа граждан республик Центральной Азии является район Нуристан в юго-восточной части страны, через который проходят маршруты в Пакистан и Таджикистан.

На сегодняшний день подразделения «Аль-Каиды» в приграничье насчитывает полторы тысячи боевиков, а «Исламского Государства» все шесть с половиной тысяч, И уже скоро они вполне смогут начать активное воздействие на территорию соседних бывших советских среднеазиатских республик.

По признанию Бортникова, активно действуют в Афганистане и Центральной Азии именно ЦРУ и МI6, которые сейчас восстанавливают и развивают свою разведывательную сеть. Это еще раз говорит о стремлении Вашингтона и Лондона вновь вернуть своё военно-политическое присутствие в регионе, так как в рамках своей деятельности, например, в Афганистане, разведслужбами Запада вновь продвигаются вопросы о необходимости восстановления своих баз.

В связи с этим вспоминается, как высокопоставленные офицеры Комитета Национальной Безопасности (КНБ) Казахстана во главе с Каримом Масимовым, участвовавших в подготовке попытки кровавого переворота в январе 2022 года, действовали как раз по инструкциям и при активном взаимодействии с британскими спецслужбами. А тот же генерал КНБ и племянник экс-Елбасы Карат Сатыбалды опекал псевдо ваххабитское подполье и подконтрольных исламистов, проходивших даже обкатку в специальных лагерях ведомства. Затем они же использовались во время уже уличных боёв Алма-Ате.

Поэтому заявление главы ФСБ о подготовке боевиков для участия в организации переворотов в странах Центральной Азии вовсе не является выдумкой или пугалом, а имеет под собой реальную основу, продемонстрированную во всей красе во время январских событий прошлого года в Казахстане. Так, что недооценка такой опасности чревата новыми рецидивами, причём в ближайшем будущем.

Подтверждают слова Бортникова и дипломатический скандал, разразившийся недавно в Таджикистане, когда посол Украины Валерий Евдокимов открыто проводил вербовку наёмников из числа этнических таджиков для участия в боевых действиях в составе «Интернационального легиона» на стороне ВСУ.

По его признанию, Киев поставил перед ним задачу набрать несколько тысяч боевиков из молодых людей.

В качестве приманки использовался не только подкуп, но и обещания отправить в центры подготовки в ФРГ, Польшу и Румынию с последующим карьерным ростом в таких же легионах, интенсивно создаваемых Западом.

И сам этот Евдокимов вовсе не дипломат, а экс-руководитель Службы внешней разведки и член Совбеза Украины. Наверняка такой набор осуществлялся по заданию ЦРУ и МI6 в рамках плана по совершению в последующем «цветных революций» в Центральной Азии.

Естественно, что вербовка осуществляется не только через украинских дипломатов, но и через сеть прозападных НПО и антироссийских объединений, которые пышным цветом сейчас расцвели в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Игнорирование или потакание властями деятельности националистических организаций, как и американских фондов, ведет как раз к поиску и привлечению потенциальных боевиков, готовых воевать с Россией и русскими, которых затем в итоге обязательно используют уже для подрыва стабильности в самих среднеазиатских республиках.

При этом в той же Киргизии посол США в Бишкеке Лесли Вигери признался во вмешательстве во внутреннюю политику республики.

В интервью местному изданию дипломат заявил, что он постоянно будирует в высших чиновничьих кабинетах тему блокировки принятия законопроекта об НКО, и до сих пор ему это удавалось. Но иногда отдельные госслужащие даже рады проникновению западного влияния.

Так, мы уже писали ранее, как начальник генштаба РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов на совещании в ведомстве в Астане 12 июня этого года предлагал на полном серьезе объявить амнистию уже воюющим на стороне ВСУ боевикам из числа казахстанских граждан в обмен на то, что они станут инструкторами в армии по передаче опыта боевых действий с частями российских войск

Такие вредные и глупые затеи могут привести к тому, что вооруженные силы РК будут пронизаны агентурой западных разведок, которая станет соответственно осуществлять еще и идеологическую обработку военнослужащих.

К сожалению, пока никакие выводы из этого не сделаны, так как активное сближение в военной сфере под видом формирования новых «учебных центров», оснащения новых видов вооружений, в основном турецких, но по натовским стандартам. Поэтому не зря Александр Бортников, завершая свою речь, предостерёг руководство государств Центральной Азии от развития такого «сотрудничества».

«В этой связи считаем закономерным, что именно сейчас США и НАТО под предлогом сдерживания афганской террористической угрозы стали активно навязывать нашим партнерам из республик Центральной Азии свои услуги в военно-технической сфере и по линии пограничной безопасности. Уверены, что их задача состоит в военном освоении пространства СНГ, а также внесении новых линий раскола между его участниками», – отметил глава ФСБ.

Пренебрежение к таким дружеским советам может вылиться к трагическим последствиям для правящих элит, так как очевидно, что на Западе вновь мечтают зажечь регион и превратить его в зону сплошного хаоса.