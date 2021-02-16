Западные спецслужбы пытаются сделать из Навальной Тихановскую

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Журналисты продолжают гадать, почему жена осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального неожиданно улетела в Германию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Комсомольской правде» пишет спецкор Дмитрий Стешин.

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По его словам, появились две основные конспирологические версии отъезда Навальной в Германию и одна – человеческая.

«Есть мнение, что жена Навального отправилась утрясать финансовые дела, так как Алексей в ближайшее время не сможет управлять своими счетами. Но, финансовые дела сейчас можно урегулировать без личного визита в банк. И вряд ли из-за денег Юлию пустили бы в страну, закрытую на карантин.

Версия вторая: за инструкциями. Арест Навального стал большой неожиданностью для его кураторов. Нужна новая стратегия. Все это лучше обсуждать лично, если не хочешь, чтобы потом это обсуждал весь Интернет благодаря могучим «русским хакерам».

Третья версия – человеческая. Юлию достала вся эта протестная возня, приправленная «войной спецслужб». Она не намерена становится «женой декабриста». Эта версия получит подтверждение или будет опровергнута в ближайшие дни. Судя по лояльности Германии к Юлии, западные спецслужбы не потеряли пока надежды на рокировку по-белорусски», – пишет Стешин.

Напомним, что в Белоруссии Западу пришлось лепить «лидера оппозиции» из домохозяйки Светланы Тихановской, муж которой, кандидат в президенты, бы арестован.

Примечательно, что Навальную пустили в закрытую на карантин Германию, но при этом в страну не смог попасть на похороны своей матери знаменитый футбольный тренер Юрген Клопп.