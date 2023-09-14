Западный надсмотрщик за БиГ объяснил отмену визита в РС своей мудростью

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Верховный представитель по Боснии и Герцеговине, немецкий дипломат Кристиан Шмидт отменил свой визит в Республику Сербскую.

Ранее руководство РС объявило о запрете Шмидту въезжать в республику, а местная оппозиция отказалась встречаться с ним.

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Кристиан Шмидт заявил сегодня, что не боится угроз президента Республики Сербской Милорада Додика и отправится в Республику Сербскую в следующий раз, не уточнив когда. В назначенный для визита день в РС западного надсмотрщика ожидал только вице-премьер Республики Сербской от бошнякского народа Чамил Дуракович, но не дождался.

«Я не чувствую себя трусом и слабаком, но оказался мудрее Додика. Были установлены баррикады, чтобы предотвратить мое прибытие. Из-за чего были закрыты некоторые улицы? Музыкальный фестиваль только в пятницу…. Представьте, если бы на меня напали, или если бы мне запретили входить в здание, и это было бы на камеру. Если бы кто-нибудь, кроме Баня-Луки, поверил бы, что в Европе кто-то был бы рад этому…. Может быть, в Москве они бы и были рады», – заявил немец.

Верховный представитель пригрозил РС будущей ситуацией, которая спровоцирует кризис в сербском энтитете.

Республика Сербская на официальном уровне не признает нынешнего надсмотрщика Запада за Боснией, немца Кристиана Шмидта, который был назначен ЕС на это пост в обход процедуры утверждения его кандидатуры в Совбезе ООН. И это согласование тот бы не прошел, поскольку против этой фигуры резко выступали Россия и Китай.

Тем не менее, заняв этот пост Шмидт продолжил сербофобскую политику своих предшественников, выпустив законы передающие имущество и территории РС в ведение Сараево. А также зачистив Конституционный суд БиГ от сербских судей. В ответ РС объявила решения Шмидта не действующими на своей территории.

Запад давно желает подчинить Республику Сербскую бошнякской элите Сараево, поскольку политика ее руководства не позволяет Боснии и Герцеговине вступить в НАТО и присоединиться к антироссийским санкциям.