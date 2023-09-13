Оппозиция в Республике Сербской отказалась встречаться с надсмотрщиком Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Председатели оппозиционных партий Республики Сербской – Народного фронта и «Списка за справедливость и порядок» Елена Тривич и Небойша Вуканович, заявили, что не будут встречаться с Верховным представителем Кристианом Шмидтом в Баня-Луке.

Ранее Шмидт заявил о своем прибытии в столицу РС Баня-Луку после того, как президент сербского энтитета Милорад Додик объявил о принятии указа, запрещающего ему въезд на территорию республики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», оппозиционеры Республики Сербской оказались солидарны с властью энтитета в своем нежелании контактировать с Верховным представителем по БиГ.

В частности Елена Тривич заявила, что официально получила приглашение на встречу со Шмидтом в Баня-Луке и что ее ответ был отрицательным.

«Я прошу других действующих лиц политической сцены не выступать от моего имени и от имени Народного фронта. Я отправила ответ на письмо через час после его официального получения, как только у меня появилась такая возможность. Мне нет необходимости подробно объяснять причины отказа во встрече. Это была уникальная позиция всех членов правления Народного фронта, и в этом вопросе не было никаких колебаний», – заявила Тривич.

Вуканович со своей стороны сказал, что он получил электронное письмо и телефонный звонок от администрации Кристиана Шмита с просьбой о встрече в отеле в Баня-Луке.

«Я сразу ответил, что не хочу приходить на встречу, которая является ловушкой для оппозиции, с целью компрометации, и подробно объяснил причины моей неявки», – пояснил Вуканович.

Тем не менее, игнор надсмотрщика Запада за Боснией вызывает вопросы: стоит ли за ним неприятие сербофобской политики Верховного представителя, или же опасение упустить своего потенциального избирателя. Так, конкурируя с нынешним президентом РС, лидером Союза независимых социал-демократов Милорадом Додиком, Тривич встречалась с Шмидтом и позировала с ним на фото. В то время, как победивший ее Додик ездил в Москву и встречался там с Владимиром Путиным.

Республика Сербская на официальном уровне не признает нынешнего надсмотрщика Запада за Боснией, немца Кристиана Шмидта, который был назначен ЕС на это пост в обход процедуры утверждения его кандидатуры в Совбезе ООН. И это согласование тот бы не прошел, поскольку против этой фигуры резко выступали Россия и Китай.

Тем не менее, заняв этот пост Шмидт продолжил сербофобскую политику своих предшественников, выпустив законы передающие имущество и территории РС в ведение Сараево. А также зачистив Конституционный суд БиГ от сербских судей. В ответ РС объявила решения Шмидта не действующими на своей территории.