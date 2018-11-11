Западным СМИ запрещено писать о ДНР – финский правозащитник

11.11.2018, Донецк, Владимир Гладков

Европейские СМИ работают по указке западных правительств, замалчивая происходящее в Донбассе и избегая даже упоминания народных республик.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал международный наблюдатель на выборах в ДНР, финский обществовед и правозащитник Йохан Бекман.



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«Общая проблема в том, что в Европе и западных СМИ обычно очень мало говорят о том, что происходит в народных республиках и очень много искаженной информации, потому что это в интересах европейских стран – отрицать существование народных республик, в частности, ДНР. Дошло до того, что даже название этого государства является фактически запрещенным, его нельзя найти в западных СМИ. Это очень печально, потому что все, что мы видели здесь – это демократия и открытый избирательный процесс, хорошо организованные выборы, где голос народа будет услышан», – отметил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» цитировал слова российского сенатора Сергея Цекова, присутствующего в качестве наблюдателя на выборах в ДНР, заявившего, что для Донбасса путь домой будет короче, чем для Крыма.