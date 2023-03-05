Западу нужно, чтобы капитуляцию по Косово подписал именно Вучич
Страны западного блока добиваются, чтобы капитуляцию по Косово подписал именно президент Александр Вучич.
Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил его коллега, живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Перед Вучичем стоял выбор, он попал в страшную ситуацию. Сербия не может брыкаться против совокупной воли Запада, угрожающего блокадой, а то и уничтожением сербов-заложников в Косово. И Запад не скрывает, что ему необходимо, чтобы капитуляцию подписал именно Вучич.
Потому что смести Вучича они могут, и поставить какого-то своего очередного Джинджича. Но, если капитуляцию по Косов и вообще подпишет очередной Джинджич, в народе останется тупая злоба на него: «Эх, если бы наш был у власти».
А вот если Вучич, с достаточно твёрдо и обоснованной репутацией патриота, под давлением подпишет, тогда сломается народ. Тогда люди разведут руками, и скажут: «Всё. Что мы можем поделать?» – полагает Вершинин.
По его мнению, Россия вряд ли способна сейчас оказать действенную помощь Сербии, поскольку в самой Москве часть элит готова на предательство и услужение Западу.
«То, что сейчас угрожает России через десять, восемь, пять лет, если не будут предприняты определённые шаги, вполне может устраивать значительную часть российских элит.
А при таковой раскладке, когда с одной стороны личный интерес определённых групп с семьями, а с другой стороны – интересы такого расплывчатого понятия, как народ, и такого экзистенциального понятия, как Россия, и выбора нет. И люди спасают себя», – подытожил экс-депутат.
Спасибо!
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