Западу нужно, чтобы капитуляцию по Косово подписал именно Вучич

Страны западного блока добиваются, чтобы капитуляцию по Косово подписал именно президент Александр Вучич.

Об этом в интервью политологу Виталию Колпашникову заявил его коллега, живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Перед Вучичем стоял выбор, он попал в страшную ситуацию. Сербия не может брыкаться против совокупной воли Запада, угрожающего блокадой, а то и уничтожением сербов-заложников в Косово. И Запад не скрывает, что ему необходимо, чтобы капитуляцию подписал именно Вучич.

Потому что смести Вучича они могут, и поставить какого-то своего очередного Джинджича. Но, если капитуляцию по Косов и вообще подпишет очередной Джинджич, в народе останется тупая злоба на него: «Эх, если бы наш был у власти».

А вот если Вучич, с достаточно твёрдо и обоснованной репутацией патриота, под давлением подпишет, тогда сломается народ. Тогда люди разведут руками, и скажут: «Всё. Что мы можем поделать?» – полагает Вершинин.