Западу придется определиться с ЛДНР после выборов – украинский журналист

12.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Проведенные в ДНР и ЛНР выборы продемонстрировали народное волеизъявление жителей данных республик и могут привести к их признанию на мировой арене.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский журналист Владимир Скачко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Состоявшиеся выборы с таким результатом и показателями показывают, что Украина теряет еще и часть Донбасса, а именно ДНР и ЛНР. Мировое сообщество элементарно не знает, что с этим делать и решило осудить, потому что два анклава декларируют свою волю и подтвердили свою субъектность на тех же Минских переговорах.

После убийства Захарченко и отставки Плотницкого образовался вакуум, исчезли люди, которые представляли две самопровозглашенные республики. Теперь эти люди не просто есть, они прошли выборы, признаны они или не признаны, но они прошли это. Рано или поздно с этим придется что-то делать – либо отталкивать, либо признавать», – констатировал он.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин также отметил, что избранные главы республик Донбасса пользуются большей народной поддержкой, чем европейские лидеры у себя на родине.

«Макрон устроили себе шоу, ему надо. У них с Меркель есть нечто общее, их рейтинг сейчас одинаков и составляет 27 процентов популярности. Макрон начинал с 65 процентов. А вот рейтинг у Донбасса – 80 процентов. Вы, дончане, молодцы и должны плевать на мнение этих граждан», – отметил эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление финского обществоведа и правозащитника Йохана Бекмана о том, что европейские СМИ работают по указке западных правительств, замалчивая происходящее в Донбассе и избегая даже упоминания народных республик.