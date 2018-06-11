11.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Запахло жареным: Жебривский решил спасаться бегством

Глава так называемой Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, назначенный президентом Порошенко три года назад, подал в отставку, чтобы не нести ответственность за военные преступления в Донбассе

Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» высказал депутат НС ДНР Владислав Бердичевский.

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«Жебривский – последовательный и убежденный сторонник «большой войны» и «освобождения» на Донбассе. Этакая пародия на Джона Маккейна. С чем конкретно связана его отставка, пока трудно понять, скорей всего, между ним и Порошенко появилось непонимание по методам уничтожения Донбасса. Возможно, что пришло время отчёта по влитым на оккупированные территории средствам. А может быть, пришло осознание того, что именно на него могут повесить все военные преступления в регионе”, – сказал донецкий политик.

Он добавил, что Жебривский в принципе не мог создать какой-нибудь диалог с местным населением.

«Его восприятие колебалось от гауляйтера до явного оккупанта, что не устраивало Порошенко в преддверии выборов», – уверен Бердичевский.

“Скорее всего, следующий губернатор будет из местных выходцев, есть сведения, что на это место пророчат Юрия Грымчака, что ещё более усугубит пропасть между Киевом и Донбассом», – подчеркнул депутат.