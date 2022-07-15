«Запахло жареными американцами»: Байден не зря призывает граждан США немедленно покинуть Украину

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Новости Украины

Президент США Джо Байден призвал своих граждан не въезжать, а тех, кто уже там находится немедленно покинуть Украину, опасаясь ударов по центрам принятия решения в ближайшее время, где находится большое количество американских инструкторов.

Об этом говорили участники эфира телеканала «Первый канал», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу предупреждения (заявление президента США Джо Байдена покинуть Украину своим гражданам – ред.), как показывает практика предыдущих подобных предупреждений, они всегда предшествовали эскалации этого конфликта. С учетом того, что сейчас по сути уже боевые действия, и у нас есть красные линии, после которых не исключен удар по центрам принятия решений, по ним еще никто не бил, а это всегда, насколько я знаю диспозицию этих центров принятия решения, они находятся в Киеве, Львове. Серьезные центры принятия решения в центре городов. Там в центрах принятия решения будут обязательно американские граждане, потому что они являются инструкторами, их там – очень много», – заявил специализирующийся на военной тематике блогер и журналист Юрий Подоляка.

Политолог Араик Степанян отметил, что американская аналитика трезво оценивает ситуацию на фронте и готовится к тому, что линия обороны Украины рухнет.

«Вопрос в том, что хватит ли силы воли, духа, средства на долгую оборону? По-моему, американцы издали такое распоряжение для своих граждан именно потому, что их аналитика трезвая, без Арестовичей и всяких идиотов, показывает, что в ближайшее время может рухнуть весь этот фронт. То есть проценты дезертирства, уклонисты и так далее высокие, они все растут и растут», – отметил политолог.

Напомним, ранее Минобороны РФ сделало заявление относительно вчерашнего удара по Виннице: в Доме офицеров проходило совещание о передаче Украине очередной порции вооружений стран НАТО