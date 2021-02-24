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24.02.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Дзен, Политические репрессии, Украина
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Запасайтесь попкорном: В Киеве начинается новая заварушка

Новости Украины

Митинги в центре Киева в поддержку осужденного нациста Сергея Стерненко запустил экс-президент Петр Порошенко, чтобы воспользоваться ситуацией, в которой оказался Владимир Зеленский после закрытия телеканалов из пула Виктора Медведчука.

Об этом в своем блоге пишет политолог-майданщик Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Банковая решила, что дело Медведчука позволило уверенно зайти на поле патриотов. Поэтому можно показать силу. Одновременно ударив по Шарию и для равновесия по Стерненко. Но последний шаг позволяет в игру включиться Порошенко. Которому теперь важно максимально тянуть дело Стерненко вверх, чтобы удар Зеленского по Медведчуку нивелировался. Теперь Банковой нужно сильнее бить Медведчука, а Порошенко будет бить максимально через Стерненко», – считает Романенко.

По его мнению, исходя из этого, теперь Зеленский будет вынужден нанести «третий удар по Медведчуку». «Картина будет яркая, а эти три дня до субботы будут фееричными. События резко спрессуются», – прогнозирует Романенко.

В подтверждение этого прогноза сегодня утром стало известно о начале обысков у спикеров закрытых телеканалов пула Медведчука. Так, о визите силовиков в свою квартиру заявил военный историй Юрий Дудкин, часто выступавший на NewsOne.

«У меня обыск, обвинение в госизмене», – написал Дудкин в блоге, опубликовав видео из квартиры.


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