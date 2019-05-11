Запаслись попкорном? На Украине начинается новый виток кризиса

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Вчерашнее резкое обращение Владимира Зеленского к Верховной Раде с требованием не затягивать дату инаугурации – свидетельство того, что новый президент, всего скорее, выбирает сценарий разгона старого парламента, и уже во вторник страна увидит новый виток противостояния.

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Об этом на своей странице в фейсбуке пишет украинский политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По обращению Зеленского. Он не просит, а требует. Это тактика жесткого давления на парламент. И, если депутаты не проголосуют за инаугурацию 19-го, то роспуск парламента будет сразу же после обретения полномочий новым Президентом. И не важно, когда это будет – 28 мая или 1 июня. И не важно, на каком боку у депутатов «тюбетейка», что там говорит «буква Конституции». Это, конечно, очень рискованный сценарий для нового президента. Но Зе со своими хлопцами, похоже, ребята рисковые. Чья возьмет – увидим на следующей неделе, наверное, во вторник», – написал эксперт.

По мнению Фесенко, Зеленский действительно сильно рискует – в случае провала сценария роспуска старой Рады, такой прокол станет большим ударом по его рейтингу нового президента.

«Насколько я слышал и насколько я понимаю ситуацию вокруг этой команды: там есть как сторонники, так и противники этого сценария.

Роспуск Верховной Рады – это весьма рискованный сценарий для Зеленского. Во-первых, а если не признает Верховная Рада этот указ? Потому что, на самом деле, чистого, филигранного юридического обоснования роспуска Верховной Рады быть не может.

Если вдруг, не дай Бог, новый президент проигрывает эту игру, не удастся ему провести досрочные выборы – то тогда он сразу же получит клеймо слабого президента в самом начале. Вот это огромный риск.

Поэтому интерес очень противоречивый, поэтому, как я понимаю, и в команде у Зеленского нет единства по этому вопросу: и хочется, и колется», – отметил Фесенко в интервью телеканалу Ukrlife.

По словам эксперта, в вопросе роспуска парламента интересы Зеленского и Петра Порошенко совпадают, а вот другой группе, той же Юлии Тимошенко, важнее дождаться осени.

«У Порошенко интерес есть, потому что консолидированный электорат, к осени он может рассосаться, тем более, что начнут откусывать частички этого электората Гройсман, он уже заявил, идёт на выборы во главе собственной партии, у них электоральная база с Порошенко очень сильно совпадает, почти на 90%, правда, там несколько другая мотивация, интересы у сторонников, но, тем не менее, можно и нужно будет откусывать Гройсману, его партии именно у электората Порошенко.

Вакарчук, вот сейчас опять все обсуждают, что вроде бы Вакарчук собрался. Думаю, что, скорее всего, наверное, пойдёт, пример Зеленского, наверное, воодушевил его. Он будет отбирать, конечно: немножко у Зеленского заберёт, бывших своих сторонников, у Порошенко, у Гриценко может забрать.

А если ещё, говорят, пойдёт «Удар», во главе с другим братом – вот вам ещё один претендент, чтобы откусить у «БПП».

На мой взгляд, выборы осенью, всё-таки, для Тимошенко могут быть более выгодными, потому что, опять-таки, и у Порошенко может быть проседание, и новый президент, его партия тоже могут потерять в рейтингах.

А если ещё опять обострятся газовые темы, мы пока не знаем, как вот будет ситуация с ценой на газ – ожидания-то какие? Эта тема одна из главных для Юлии Владимировны, поэтому она её может очень активно использовать.

Поэтому я думаю, что как раз осень более подходящий, на мой субъективный взгляд, период выборов для «Батькивщины», – заметил политолог.