Запорожье и Херсонщина станут примером интеграции с РФ для оставшихся территорий бывшей Украины – Толмачёв

Политико-экономическая модель интеграции Запорожской и Херсонской областей в РФ станет примером для остальных украинских территорий, которые через референдум будут определять свою государственность.

Об этом в подкасте проекта о развитии Новороссии «Будем жить» Семёна Уралова сообщил бывший первый вице-губернатор Запорожской области и замглавы Военно-гражданской администрации Запорожской области Сергей Толмачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За эти два года прошли три большие электоральные кампании. Первое – это референдум с результатом 93%. Но референдум – это предсвадебное мероприятие, брак ещё не состоялся. Несмотря на такую метафору, на самом деле выглядело всё не так красиво и радужно. Потому что, когда я только появился в новых регионах, в начале в Луганской народной Республике в Старобельском районе, потом в Запорожской области в Мелитополе, Бердянске, Энергодаре – это было выжженное поле, оставленное украинскими властями. Они всё бросили, эти псевдо элитки украинские, – и сбежали в большинстве своём. Часть осталась, и кто всегда были пророссийскими, составили основной костяк управленческой команды. Хотя, конечно приехало большое количество специалистов помогать», – отметил он.

В начале стояли простые задачи – накормить людей, дать людям возможность получать хоть какие-то деньги хотя бы на общественных работах, раздавать гуманитарную помощь и выплату пособий по 10 тысяч рублей.

«Следующий этап, условно, от накормить, одеть, вылечить дать хоть что-то зарабатывать, – наладить нормальную человеческую в нашем обычном понимании жизнь. Школы должны учить, детей в больнице должны лечить, а не поборами заниматься, дорожники должны строить, водоканал должен работать. Автобусов нету? Значит приходят автобусы, открываются в сёлах автолавки… и дальше шаг за шагом. Сейчас ещё действует закон о переходном периоде. Но он же всё равно кончается. Следующим актом были избраны все органы власти. То есть у нас везде избраны депутаты на всех местных уровнях, районных и городских, везде избраны главы, избран губернатор. Вся система власти избрана, работает. Ей передаются полностью полномочия от военно-гражданских администраций. Это то, что было основой власти в самый ранний период «махновщины». Они трансформируются в гражданские структуры власти, и регион становится нормальным, хоть и прифронтовым регионом Российской Федерации», – подчеркнул Толмачев.

Инженерную инфраструктуру и предприятия в Запорожской области объединили в ГУПы по отраслям, чтобы держать под контролем.

«Пока в частную собственность по советской политэкономический модели не стал бы резко всё раздавать. Особенно в новых регионах. Там должно быть больше государственного социализма. Я бы не назвал это тотальной национализацией. Могу на маленьком примере показать. В Запорожской области, как и везде по Украине, было большое количество баннеров – щитовых рекламных конструкций. Это хозяйство было объединено нами в ГУП «Реклама плюс». Провели определённую процедуру бесхоза по каждой конструкции, потом всё объединили в госпредприятие. Да, появлялись некоторые люди, которые заявили, что они собственники каких-то конструкций. Дальше вступает в дело закон. Есть суд, и с прошлого года «Реклама плюс» 10 баннеров передала. И так по большинству направлений. В сельском хозяйстве есть ГУП «Зерновой оператор», медийный холдинг, который издаёт самую большую газету «Запорожский вестник», водоканалы все соответствующим образом созданы и централизованы на уровне области. Сказать, что украинские элиты чем-то владеют в Запорожской области, я бы не сказал. Наоборот, российский бизнес заходит и присматривается, российский крупный государственный бизнес. То есть, Запорожская атомная электростанция стала элементом корпорации «Росатом», – пояснил Толмачев.

Общий механизм образования госпредприятий на основании выявленного бесхозного имущества действует во всех сферах. Торговые автолавки действуют под крылом ГУП «Рынки Запорожья», новые автобусы передали на баланс ГУП «Автотранс Запорожской области», в который вошли автостанции, действует Корпорации развития Запорожской области. По словам эксперта, Запорожская и Херсонская области – это будущие модели интеграции всей пост Украины и, минимум, Новоросси. Пример ДНР и ЛНР – это интеграция через непризнанную государственность, и больше ни у кого такого не будет.

«Я, честно говоря, наперёд загадывать не буду. Но год назад, когда мы разговаривали о том, как дальше будет, как по мне – пришли, освободили, провели референдум, люди согласились вступить в Российскую Федерацию, вступили. Не согласились, значит мы плохо работали. Ладно, появилась какая-нибудь там отдельная Львовская народная Республика, самостоятельная, если вдруг все львовяне не захотят присоединяться к Российской Федерации. Но мне кажется там ещё результат будет повыше», – прогнозирует Толмачев.