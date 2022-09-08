Запорожская область продолжает подготовку к референдуму, но есть проблема, созданная Украиной

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Новости Украины

Власти освобожденных территорий хотели бы как можно раньше провести референдум о вхождении в состав России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий, давая оценку инициативе провести голосование о вхождении республик Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ 4 ноябюря.

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«Нам чем раньше, тем лучше. Мы всегда приветствуем, и если есть инициатива руководства большого партийного проекта, то мы поддержим эту инициативу и сделаем все в лучшем виде, проведем 4 ноября», – сказал Балицкий «Известиям».

Также он ответил на вопрос, как идет подготовка к голосованию?

«У нас сейчас самая большая проблема в том, что Украина все списки избирателей утащила. Поэтому избирательная комиссия быстро не может собрать все списки. Мы же хотим, чтобы все поучаствовали. Поэтому сейчас идет перепись всех проживающих [в Запорожской области]», – сообщил глава ВГА.

По его словам, персонала не хватает, а члены комиссии ходят по домам и проводят перепись.

«Если говорить откровенно, какое-то время нам надо, может, месяц еще, чтобы мы переписали всех людей и полностью скорректировали списки избирателей. Вот это единственная большая проблема, которая нас ограничивает», – резюмировал Балицкий.