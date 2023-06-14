Запорожский фронт: Зачем мы забиваем гвозди микроскопом?

Минобороны сообщило о роли спецназа из Ростовской области в уничтожении четырех танков «Леопард». Генерал-майор Иван Попов рассказал, как при отражении атаки противника эффективно проявили себя воины- разведчики. Никто не собирается умалять заслуги наших воинов на поле боя, но зачем «забивать гвозди микроскопом»? Разве нет молотка?

Чтобы понять, о чем я, читаем цитату генерала: «Успех боя предопределила профессиональная работа спецназа 45-й и 22-й бригад. Находясь в серой зоне, наши «спецы» с достаточным временным запасом засекли движущуюся без фар технику, позволив двум парам Ка-52 успеть к месту боя». Читал и плакал горькими слезами! Применять спецназ, как войсковую – тактическую разведку и гордиться этим – это полный абсурд!

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Фактически, таким образом, командарм признает, что разведка в войсках, как единая и целостная система, не выстроена, поскольку задачи батальонной и полковой разведки решает спецназ, являющийся силами оперативно-тактической разведки. Вопрос с ходу, а что тогда делают войсковые разведчики? Очевидно, что при такой организации дела, задачи оперативно-тактической разведки не решаются! А почему так?

А это все от «бедности», то есть, неготовности основных сил к решению задач, как этого требует обстановка и руководящие документы. То есть боевой устав, который, как принято говорить, писан кровью наших предков и наших современников. И это правда!

Парадокс в том, что лишь элитные части, такие, как спецназ ГУ МО, части и соединения ВДВ и морской пехоты имеют подготовку, приближенную к этим требованиям.

Общевойсковые части в настоящее время учатся в ходе боя. Также только сейчас учатся эффективно работать операторы БПЛА разведывательных подразделений. Ведь до начала СВО Министерство обороны упорно отказывалось всерьез рассматривать вопросы применения БЛА в ходе боевых действий. Да и заказ МО у оборонки по производству беспилотников самого разного назначения и типа, как-то не складывался.

Однако ход войн, опыт использования противником турецких и других беспилотников показал их высокую эффективность. А захваченные не так давно трофеи, все тем же спецназом, и все также, в «серой зоне», а не в оперативной глубине, как этого требуют руководящие документы, показывает, насколько мы отстали в этой теме от наших врагов. Речь идёт о беспилотном комплексе с набором мини-дронов Black Hornet Nano («Черный шершень»), который при проведении контрзасадных действий был захвачен подразделением 2 оБрСпН в составе планшетного пульта управления, а также крохотных разведывательных дронов. Вот что пишет источник:

«Расчёт из четверых диверсантов, вооруженных шестизарядным американским ручным гранатомётом, засел в засаде в лесу, […] чтобы незаметно висеть над российскими позициями и наводить на них свой гранатомёт. […] беспилотник из данного комплекса является самым миниатюрным в мире. При массе всего 18 граммов он оснащён двумя камерами наблюдения. Сам дрон является современной секретной разработкой Запада, а его стоимость настолько высокая, что порой превосходит стоимость некоторых ракет передовых американских систем вооружения».

Ничего подобного на вооружении ВС РФ нет. По штату не предусмотрено. Эту дыру добровольно и за собственные средства закрывают граждане России. Но даже помощь волонтеров зачастую стопорится. Говорят, дело в лоббистах поставок коптера российской сборки «Сибирячок-1». Но, на самом деле, это комплектующие с «Алиэкспресс» – китайские двигатели и дешёвый пластик. В госконтрактах они, конечно, на порядок дороже. Уже есть публикации с жалобами на качество сборки. В одном из подразделений при взлёте коптер упал на военнослужащих и до мяса порубил винтами. Были жалобы, что камера крайне низкого качества, показывает видео в 3 секунды с большой задержкой.

Кстати, когда начались боевые действия, военнослужащие все той же 22 бригады спецназа, с которой мы начали материал, рассказывали, что, когда их придавали частям мотострелков или танкистов, они сталкивались с чудовищной некомпетентностью командования и необученностью личного состава. Даже в туалет в поле они все ходили с телефонами… Пищу себе варили на кострах, видных за десять верст. Но на любое замечание реакция была одна: «Не учите жить, сами с усами!». Спорить с ними было бесполезно, пока украинцы бить их не стали! К сожалению, в этой ситуации потери нес и спецназ…

По этому поводу можно бы сколько угодно долго иронизировать, если бы за этой дурью не стояли гробы простых российских парней.

Кто-то скажет, мол, так было раньше. Теперь уже научились. Но возвращаясь к тому, с чего начали, мы читали рассказа командарма, как спецназ выгнали в поле вместо пехотной разведки и теперь трубят о победе. Но это победа забивания гвоздей микроскопом.

Правду сказать, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос сегодня возмущался по поводу похожей ситуации и в ВСУ:

«Почему подразделения ССО используются, как штурмовая пехота, а сама пехота непосредственно отходит? Таких примеров достаточно».

Очевидно, что такое положение дел говорит о больших потерях ВСУ и необходимости бросать в бой хоть кого-то! Раньше они ССО применяли по назначению. Да и сейчас еще тоже.

Вот пример на Ореховском направлении… Пишет Владимир Новиков с позывным «Алабай»:

«Противник активно применяет артиллерию небольшого калибра по тылам на глубину до 4 км, что свидетельствует о большом количестве высокомобильных групп на внедорожниках. Это те самые подразделения ССО, которые с успехом применяют эту тактику уже год. ВСУ атакуют волнами с перегруппировкой. Технику берегут. Впереди пускают живую силу под прикрытием очень интенсивного огня артиллерии, в основном минометов 82 мм. Противник применяет тактику отсечения тылов для нарушения логистики подвоза боеприпасов и эвакуации раненных. При помощи РСЗО, поставленных НАТО, противник осуществляет кассетное минирование наших тыловых дорог минами с массой боевой части до 500 граммов. Этого достаточно для выведения из строя колесной и легкобронированной гусеничной техники. Выявленные направления скрытного перемещения нашей пехоты враг засыпает минами типа «лепесток». Наши в основном стоят на позициях крепко, но, как на любой войне, бывают и проблемы… Например, недавно противник зашел в тыл первой линии и начал работать минометами. А под прикрытием огня их пехота сначала подошла в пешем порядке к нашим окопам. В первой линии возникла растерянность, а противник, воспользовавшись замешательством, начал забрасывать окопы гранатами. Так в 4 роте 291 полка возникла паника и, понеся тяжелые потери, она отошла, оставив позиции опорного пункта».

Как мы видим, противник работает творчески и, зачастую, довольно дерзко. Нашим командармам пора бы усвоить, что, находящийся в их распоряжении спецназ – это не высококлассные пехотинцы, стойко воюющие в обороне и, даже не войсковые разведчики, действующие «в серой зоне». Спецназ – это подразделения, целями для разведки и нанесения поражения которых являются объекты, находящиеся в глубине оперативного построения войск противника.

К таковым относятся штабы и центры управления крупных соединений и объединений, их узлы связи, аэродромы, крупные склады оружия и боеприпасов, транспортные узлы и элементы коммуникаций, по которым осуществляется снабжение противника необходимыми ему материально-техническими средствами.

Обнаружив эти цели, спецназ может передать командованию точные координаты для нанесения им огневого поражения, а может и самостоятельно – если не уничтожить, то вывести из строя их элементы. Это зависит от имеющихся сил и средств у спецназа.

И спецназ не предназначен для участия в общевойсковом бою!

Поэтому, поверьте, товарищи командармы, что ценность применения спецназа по назначению будет в разы выше, чем от помощи в уничтожении четырех укроповских «Леопардов».