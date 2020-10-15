Запоздалый шаг к выздоровлению: Белорусская Церковь рекомендовала не исполнять гимн националистов

15.10.2020, Москва, Елена Острякова

Глава Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин выступил против исполнения любимого гимна белорусских националистов «Магутны Божа» в храмах.

Об этом он заявил в Гродно после праздничной литургии в день Покрова Пресвятой Богородицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно исполнять песнопение светского характера, которое разделяет наше общество. Хотя оно имеет духовную окраску, но, тем не менее, кто-то радуется исполнению этого песнопения, а кто-то скорбит. У нас достаточно других песнопений, которые не разделяют, а объединяют наше общество, наши приходы… Думаю, не нужно это как-то закреплять какими-то указами, распоряжениями… Господь да поможет, чтобы мы сплотились, объединились и вернулись к тихой мирной Белоруссии, живущей по евангельским началам», – сказал Вениамин.

Слова религиозного гимна «Магутны Божа» написаны поэтессой Натальей Арсеньевой в 1943 году. Она была женой польского офицера белорусского происхождения Франца Кушеля, дезертировавшего из армии в годы Первой мировой войны, в годы Второй мировой ставшего главным уполномоченным нацистов по вопросам полицаев Белоруссии.

Сама Арсентьева-Кушель сотрудничала с нацистским изданием «Беларуская газэта». После войны оба сбежали в США, где занимались антисоветской деятельностью.

Сейчас «Магутны Божа» является одним из гимнов белорусских протестов.

Впрочем, еще недавно и сами власти Белоруссии весьма лояльно относились к наследию Арсеньевой – под патронатом Лукашенко с 1997 года в рамках заигрываний с националистами проводился даже фестиваль под названием «Магутны Божа».

Митрополит Вениамин не случайно высказал свои рекомендации именно в Гродно. Священники этой западной области Белоруссии после начала протеста демонстративно выложили в интернет видеоролик, на котором они исполняют «Магутны Божа». Кроме того они отслужили совместный молебен «за мир» с католическими священниками.

А гродненский архиепископ Артемий произнес пламенную проповедь, с осуждением белорусских властей и поддержкой протестующих.

«Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам, приходят и рассказывают об этом со слезами на глазах. Вам на коленях надо стоять за всю фальсификацию и ложь, за БРСМ, за все, что было. Ваши воспитанники с цепи сорвались. Они жаждут крови, они невменяемы», – сказал тогда священник.

Такую позицию поддержал далеко не весь гродненский клир. Большой резонанс имело выступление на женском форуме в поддержку Лукашенко игуменьи Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря Гавриилы.

Монахиня осудила протестующих, назвав лукавыми женщин, которые вроде бы в белых одеждах призывают к миру, но при этом руками делают «жесты лидеров деструктивных сект».

«Мы видим толпу безумцев, которых жалко, за которых хочется молиться, перед которыми хочется встать на колени и просить: остановитесь. Нацепив чужеродные флаги, они, как разъяренное стадо, вопят на весь город бесовские выкрики», – сказала Гавриила.

Митрополит Вениамин тогда заставил Гавриилу принести публичные извинения и прекратить сбор подписей против архиепископа Артемия, который она начала. Для этого он лично побывал в Гродно и побеседовал с паствой. Несмотря на это, Гаивриила подверглась травле оппозиционной общественности области.

И вот спустя месяц глава БПЦ делает шаг в противоположном направлении, по сути, запрещая исполнение националистического гимна.

Считается, что назначение Вениамина митрополитом Белоруссии в августе было связано с политической ситуацией в стране. Его предшественник митрополит Павел сначала поздравил президента Александра Лукашенко с избранием, а потом отозвал свое поздравление.

Напомним, что в Гродненской области сильны позиции Католической Церкви, через которую Польша продвигает прозападные настроения среди белорусской молодежи. Не случайно месяц назад белорусские власти запретили въезд в страну главе белорусских католиков Тадеушу Кондрусевичу.