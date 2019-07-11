Запрет грузинских вин ударит по заборостроительной отрасли – Делягин

11.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Российские санкции против Грузии справедливы, но их пока недостаточно.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта истерика грузинского ведущего, который обматерил не просто президента нашей страны, но еще и его родителей, и крайне сдержанное отношение к этому грузинского руководства очень правильно показывает, что меры в отношении Грузии были приняты правильные, своевременные и абсолютно недостаточные.

Я считаю, что на полгодика вообще нужно прекратить выдачу любых виз в Российскую Федерацию граждан Грузии, пусть даже через Швейцарию. А зачем, если люди так к нам относятся, что они здесь делают? И второе, безусловно, необходимо прекращение экспорта любой продукции из Грузии, которая не является уникальной.

Когда-то, до уничтожения ими своей цивилизации в ходе распада СССР, у них были марганцевые руды, может это нам еще нужно, если они не уничтожили все. Но вино у нас есть свое, европейское, австралийское, новозеландское, какое угодно.

«Боржоми»… У меня хорошие знакомые – специалисты по минеральным водам. И они мне лет десять сказали, и каждый год подтверждают, что в России нет оригинального грузинского «Боржоми», что пить то, что у нас есть в ресторанах, магазинах снабжено этикеткой «Боржоми», не нужно. Я сам это проверить не могу, но специалисты хорошие, поэтому стараюсь этот напиток нигде не употреблять. Зачем фальшак употреблять?

И, безусловно, если запретят ввоз грузинских вин, это будет плохо для строительной отрасли, потому что, как говорил в свое время главный санитарный врач Российской Федерации Онищенко: «То, что у нас продается под видом грузинских вин, годится только на покраску заборов». Ну вот, к сожалению, заборостроительная отрасль будет испытывать проблемы, но, я думаю, что как-нибудь найдем способ ее поддержать», – иронично отметил эксперт.