Запрет символов Великой Отечественной при Зеленском набирает оборотов

17.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что Владимир Зеленский продолжает русофобскую и дискриминационную политику своего предшественника, навязываемая Западом фашистская идеология на Украине не приживается.

Об этом эфире телеканала «KPT» заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со всеми прошедшими праздниками ещё раз с Днём Победы. Неплохо, да? Мне кажется, страна все-таки показала, что навязываемая ей как извне, так и маленькой кучкой потомков помощников нацизма, новая идеология ничего не стоит, она не приживается в Украина.

Но ордена у ветеранов и красное знамя Победы до сих пор запрещены. Потому что дебильное законодательство, принятое при Порошенко и до сих пор действует, запрещая изображение этих символов. И не просто действует, а набирает новые обороты при Зеленском», – подчеркнул Гольдарб.

Напомним, Одесса отметила День Победы с размахом, собрав многотысячную демонстрацию, исполнив «Катюшу» и проскандировав: «Бандеровские бесы, вон из Одессы!»