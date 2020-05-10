Как 9 мая украинских полицаев перехитрили

10.05.2020, Харьков, Яков Бабаевский

Город Изюм Харьковской области делится очень полезным опытом, как отмечать 9 мая со Знаменем Победы. Изюмцы несколько лет демонстрируют, что можно, оставаясь в пределах правового «минного поля», противопоставить дискриминационному закону…

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Начнем с того, что украинский закон о декоммунизации так же туп, пещерен, вонюч и омерзителен, как Порошенко, при котором он принимался. Закон этот («Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов») вызвал одобрение и восторг больных ублюдков разных стран — от Парубия до Подрабинека. Но сколько-нибудь серьезные правозащитные организации не раз отмечали ущербность этого нововведения. Например, даже украинский филиал Amnesty International критиковал в 2017 году задержание «мирных демонстрантов за ненасильственное использование советской символики».

Отметим также несоразмерность предлагаемых этим законом мер по декоммунизации и денацификации. Вятровичи очень хорошо потрудились над тем, чтоб маниакально упразднить всю советскую символику и закрыть глаза на милые сердцу нацистские символы. Нацистское отребье, занимавшееся подготовкой «декоммунизации», сделало всё для того, чтоб меры по денацификации ограничились обтекаемыми формулировками, касающимися, прежде всего, НСДАП. Под запрет не попали ни стилизованные свастики, ни волчьи крюки, ни эсэсовские шевроны, ни множество нацистских символов, ни лозунги вроде «1488». Поэтому и пропагандон Кутепов, безнаказанно зигующий в эфире своего телеканала, и дипломатические работники, занимающиеся примерно тем же, и всевозможные популяризаторы нацистских символов и идей, — все они чувствуют себя вполне уверенно: ни одно неонацистское животное от украинского закона не пострадает.

А теперь вернемся к той ситуации, в которой оказалась нормальная часть украинского общества. Людей, безусловно, возмутил законодательный запрет символов Победы. Но возмущаться они предпочитают не в публичной сфере, по понятным причинам. И лишь единицы идут на откровенный конфликт с законом о декоммунизации, как мужчина из села в Одесской области, вывесивший красный флаг на 1 мая.

В этом году на 9 мая было придумано множество обходных путей. Люди придумывали свой вариант символики, которая бы явно напоминала советский флаг или Знамя Победы. Например, слово «Победа!» на красном полотнище. Либо красная звезда с белой внутри. Либо красное знамя с надписью «75 лет Великой Победы».

Так делали участники автопробега, организованного в Харькове депутатом горсовета Андреем Лесиком. Он на разных участках маршрута насчитывал от 40 до 80 автомобилей.

Так делали в Запорожье участники автопробега «Полк Победы».

Правда, тот факт, что организаторы запорожского «Полка Победы» сделали всё, чтоб к ним не подкопались блюстители «закона о декоммунизации», не помешал «аваковским псам» почувствовать себя быками, возбудившимися на красный цвет. Запорожский журналист Павел Волков написал в соцсетях: «Всю ночь — обыски у организаторов. Андрея Иванова отпустили только после начала автопробега. По ходу движения полиция вырывала из колонны одну машины за другой, а потом колонну вообще остановили без всяких комментариев. Держали, мурыжили, а потом отпустили, заставив снять флаги, хотя на них не было запрещенной символики. Таким образом, полиция просто разрушила согласованную с городскими властями автоколонну».

Совсем вопиющий случай произошел в Мелитополе. Там тупые полицаи вообще не «отдупляли» ту букву закона, по которой пытались приклепаться к пенсионеру.

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И здесь журналист Павел Волков очень квалифицированно (приходится поневоле становиться правозащитником, поскольку патентованные правозащитники у нас к 9 мая традиционно набирают в рот коричневой субстанции) прокомментировал эту ситуацию:

«В Мелитополе 9 мая полиция задержала и препроводила в отделение полиции пенсионера — за то, что пришел на местную Аллею Славы с красным флагом, на котором красовалась звезда. Полицейские попросили пенсионера свернуть знамя — или «проехать» в отделение полиции. Однако не на такого напали — Виктор Яковенко начал спорить о разрешенности/запрещенности тоталитарной символики».

Многонеуважаемые фрики из ржавых и погнутых «Гвоздей», сообщаю вам, бестолковым, что красный флаг с красной звездой не является запрещенным законом «тоталитарным» символом. Звезда запрещена только в сочетании с серпом и молотом. Это понятно, барыжья власть не любит символы труда, но даже она не настолько фриковатая как вы, что запрещать звезду саму по себе. Луну еще запретите, полоумные.

«Виктор Иванович, вы сейчас наговорите на другую статью», — пытался успокоить пенсионера полицейский, но того было не остановить.

На статью себе наговорил полицай, поскольку незаконно задержал человека. И статья эта довольно серьезная, вплоть до ограничения свободы до 3-х лет. А фейкометов из «Гвоздей» кто-нибудь успокоит раньше или позже за клевету и разжигание ненависти».

И, наконец, вернемся к изюмскому опыту. Все годы после принятия того позорного закона, который «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», в Изюме Харьковской области празднуется День Победы так, как следует его праздновать. То есть со Знаменем Победы. В последние годы в колонне насчитывались десятки флагов Победы. И при этом в колонне шло внушительное количество «афганцев» в камуфляже — это был один из ключевых моментов правильной организации мероприятия…

И никакой блюститель «закона о декоммунизации» не мог докопаться до этих людей. Потому что все празднования были хорошо подготовлены. Многие люди шли в пилотках, гимнастерках, реконструируя те исторические события, когда народ-победитель одолел гитлеровскую Германию, духовных и физических предшественников парубиев и вятровичей, билецких и карасей.

Вот и сейчас, в условиях карантина, когда масштаб празднования, по понятным причинам, уменьшился, изюмцы приходят к памятнику со Знаменем Победы. Многие люди одеты в форму воинов Великой Отечественной… Все правила реконструкции соблюдены. А идеологическая нацистская нечисть может выкусить…

Изюмцы не нарушили ваш вонючий «закон о декоммунизации», и можете засунуть его в красно-черную маковку Вятровичу или Парубию.