Запрет УПЦ отложен. Онуфрий ублажает бандеровский режим

Накануне Дня Крещения Руси гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь почти достигли апогея. Верховная Рада готовилась к принятию законопроекта о полном запрете УПЦ, инициированного не кем-нибудь, а лично премьером Шмыгалем, что должно означать гарантию приоритетного согласования. Сатанинский минкульт также нарастил все усилия, чтобы отобрать Киево-Печерскую Лавру. Фанарский вор Варфоломей несколько раз за последний месяц «благословлял» рейдеров, в частности, на встрече с Зеленским в Турции. Подчиняющаяся Стамбулу раскольническая ПЦУ провела свой так называемый собор, где вылила новые ушаты грязи на православных…

Как и предсказывалось, враги по полной использовали тему разрушения главного храма Одессы украинской зенитной ракетой. Киевская пропаганда выставляет это как удар русским «Калибром». К клеветнической кампании подключились предатели, перебежавшие из УПЦ в раскол. Один из них – бывший киевский священник Георгий Коваленко. Этот иуда выразил надежду, что собор оставят без ремонта как символ «преступлений рашистов», до полного уничтожения УПЦ и перехода ее клира в ПЦУ. В сущности, Коваленко озвучил генплан Зеленского. И даже Одесский митрополит Агафангел, ранее имевший реноме сторонника Русского мира, теперь поёт в один голос с бандеровским хором – против России.

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Голосование за запрет УПЦ должно было состояться 28 июля. Однако этого не произошло. Депутаты вдруг испугались и сняли вопрос с повестки дня. Почему?

Во-первых, конечно, по милости Божией. В защиту Церкви выступили многие православные деятели и политики из разных стран. Наиболее важным, несомненно, стал факт рассмотрения в Совбезе ООН заявления России о притеснениях УПЦ как раз накануне готовившейся расправы.

А, во-вторых, инфернальные подонки, коих в Раде, как и на прочих этажах укровласти, большинство, поняли, что в такой ситуации лучше пока угомониться и дождаться более благоприятного для себя момента. Тем более, что весьма двоякие трактовки озвучиваются экспертами в связи с недавними действиями священноначалия. Например, по поводу встречи Киевского митрополита Онуфрия с главой «Госслужбы по этнополитике и свободе совести» («ГЭСС»), старым кагебистом Еленским. После этой таинственной беседы многие православные источники сообщили, что Онуфрий отверг требования Еленского. Которые были таковы:

«Обнародовать официальный документ о выходе УПЦ из состава РПЦ; архиереям и клирикам УПЦ, входящим в состав епископата РПЦ, ее Синода, синодальных учреждений, комиссий Межсоборного присутствия, послать заявления о выходе из них и обнародовать эти заявления; официально уведомить Поместные Православные Церкви о выходе УПЦ из состава РПЦ; наложить церковные наказания и/или исключить из состава епископата и клира лиц, которые непосредственно участвовали в аннексии захваченных украинских земель, добровольно сотрудничают с российскими оккупантами… Обнародовать официальную позицию по поводу учения патриарха Кирилла о смытии грехов захватчикам, которые гибнут в Украине, благословение им войны против Украины, а также действия органов церковной власти по аннексии епархий УПЦ…». И т.д., и т.п.

Повторимся: митрополит Онуфрий сей ультиматум вроде бы отверг. И многие верующие вздохнули с облегчением. Вот что нам сказал по этому поводу наш давний знакомый, прихожанин Киево-Печерской Лавры Николай, который очень старается воздерживаться от критики священноначалия:

«Блаженнейший нашел в себе силы противостоять сильнейшему напору сатанинской власти. Мне его очень жалко, посмотрите, как он плохо выглядит. А на него со всех сторон оказывается такое сильнейшее давление…».

Несколько иной точки зрения придерживается другой наш давний респондент, тоже прихожанин КПЛ Олег:

«Мне тоже очень жаль митрополита Онуфрия… Но почему он, если не в силах противостоять накатам зла, не уйдет на покой и не передаст бразды правления кому-нибудь из более стойких? Например, управделами УПЦ митрополиту Антонию, который очень мужественно и честно только что сказал, что «Украинскую Православную Церковь хотят уничтожить, и каждый раз для этого будут находить все новые и новые предлоги»… Но нет, Онуфрий продолжает руководить. И каждый раз, увы, в его выступлениях – сколь редких, столь и двойственных – звучит тема облизывания власть предержащих вместо осуждения их действий. Вот и в День Крещения Руси, он вдруг заговорил в официальном обращении пастве не об этой достопамятной дате, а более всего – о дне «украинской державности и единства», учрежденном кликой Зеленского 2 года назад. Причем сей спич был явно состряпан по «темникам» офиса президента, поскольку во многом повторял аналогичное обращение Зеленского. Там было и про «российскую агрессию», и про необходимость помощи ВСУ… Вот только про Крестителя Руси и День Крещения почти ничего. Думаю, не он сам писал это, но зачем было подписывать?..».

И еще одна версия бытует среди критически настроенных православных аналитиков. Они склонны думать, что Онуфрий с главой «СС» Еленским договорились о постепенной сдаче позиций УПЦ. И что вопрос об ее закрытии непременно возникнет в будущем, когда шум поуляжется. Хочется надеяться, что это всего лишь слухи…