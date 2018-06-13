13.06.2018, Киев, Михаил Рябов

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Запрет «WebMoney» и «Яндекс.деньги» оказался очередной коррупционной аферой Порошенко

Петр Порошенко сумел приумножить свое богатство, запретив деятельность на Украине работающие с Россией денежные платежные системы, чем серьезно навредил сотням тысяч заробитчан, работающих в РФ и отправляющим помощь своим семьям на Родину.

Об этом пишет редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев в своем блоге.

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«Не ищите других объяснений для действий власти, если эти действия можно объяснить возможностью заработать лавэ.

В 2016 году в Украине запретили целый ряд платёжных систем, позволявших осуществлять платежи в Украину и обратно.

В 2017 году появился на свет сервис переводов Tyme, который к концу того же года стал крупнейшей системой переводов в Украине. Секрет успеха прост: Tyme работает в качестве “прокладки” между запрещёнными системами и украинскими получателями. Проще говоря, деньги отправителя подвергшаяся санкциям система переводит на “прокладку” вне украинской юрисдикции (в нашем случае, через Турцию), а та уже проводит деньги на Украину под своим флагом и выдаёт клиенту. Имея за это, конечно, свой небольшой гешефт, с учётом масштаба вопроса, являющийся не таким уж небольшим.

Tyme является рекордсменом в этой отрасли – во многом потому, что её партнёром стал уже государственный “Приватбанк”.

Ну а владельцем системы Tyme является близкий друг Порошенко, “инвестиционный банкир” Игорь Мазепа.

Кстати, кроме сервиса Tyme ему принадлежит также система электронных денег Qiwi. Тот факт, что две крупнейшие до недавнего времени конкурирующие системы, “Яндекс.Деньги” и Webmoney, тоже попали под санкции, конечно, является простым совпадением.

В общем, Мазепа по ходу действительно шарит в инвестициях: инвестировать лучше всего в дружеские отношения с властью. Такие инвестиции, в отличие от прочих, окупаются почти всегда», – поясняет Ткачев.