Запрос Крыма о сообщении с Белоруссией заставит Украину определиться

08.10.2020, Киев, Игорь Петров

Если Белоруссия согласиться на предложенное крымскими властями установление автобусного и авиасообщения между Белоруссией и Крымом, то это или приведет к разрыву дипотношений Украины и Белоруссии. Сама инициатива Симферополя – уже повод начать диалог Киева с Минском, несмотря на кризис из-за Беломайдана.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Кость Бондаренко.

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«Если автобусное и авиасообщение между Белоруссией и Крымом будет запущено, то это будет очень длинный маршрут, поскольку понятно, что он пройдет не через территорию Украины.

Надо также учитывать, что Белоруссия на сегодня не признает Крым частью РФ, она считает его частью Украины. Между Киевом и Минском сегодня напряженные отношения. Киев не признал легитимность Лукашенко, но так и не разорвал дипломатические отношения с Белоруссией.

Поэтому, если Лукашенко согласиться на предложение установить сообщение с Крымом, то это будет четким сигналом, что Белоруссия идет в фарватере России. И для Украины это может стать аргументом в пользу разрыва отношений с Белоруссией, несмотря на то, что Белоруссия остается важным торговым партнером Украины.

Думаю, само поднятие вопроса о запуске транспортного сообщения между Белоруссией и Крымом поможет подтолкнуть Украину и Белоруссию к диалогу о том, как выйти из того тупика, в который отношения двух стран зашли в августе-сентябре», – считает политолог.