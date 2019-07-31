Запросы сербских майданщиков несоразмерны их поддержке в обществе

31.07.2019, Москва, Елена Острякова

Сербская майданная оппозиция пошла на переговоры с властями, чтобы упрочить свои позиции на внутреннем политическом поле.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил балканист, политолог Олег Бондаренко.

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«В первую очередь в этом заинтересованы сербские майданщики. Они хотят легализировать себя в официальном политическом дискурсе Сербии. Пока они занимают нишу, несоразмерную их амбициям. Она им дает всего 10% поддержки. А претендуют они на поддержку чуть ли не всего общества. Поэтому в их интересах организовывать подобные площадки для переговоров», – сказал Бондаренко.

Он считает правильным, что сербские власти не игнорируют инициативы оппозиции.

«В данной ситуации пусть лучше в таком формате они общаются, чем в уличном формате», – отметил эксперт.

В Белграде состоялась первая за почти полгода встреча между представителями оппозиции и власти. Она прошла за закрытыми дверями, участники не комментировали итоги. Известно, что основной темой стали условия ближайших парламентских выборов. Еще несколько месяцев назад местные майданщики вообще призывали бойкотировать избирательную кампанию как заранее нечестную и призывали к свержению власти путем уличных акций.

Сейчас правящая Сербская прогрессивная партия (по данным июльского опроса агентства «Фактор плюс») имеет 53% поддержки. Оппозиционная прозападная коалиция «Союз за Сербию» – лишь 11,1%. Выборы в парламент Сербии пройдут весной 2020 года.