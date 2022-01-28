Запущенный Маском украинский спутник потерял ориентацию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Запущенный недавно с помощью американской компании SpaceX украинский спутник «Січ» не может выйти на устойчивую связь из-за проблем с ориентацией.

Об этом сообщает его производитель КБ «Южное», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По данным разработчика, проблема в том, что на солнечные батареи попадает недостаточно количество энергии.

«Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом», – отмечается в сообщении.

По словам украинской стороны, сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата.

«Заложенные еще на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили «Січ-2-1» провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме. По результатам следующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено. Моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом воздействия внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию к штатной», – надеются в КБ «Южное».