Запущенный украинский спутник оказался проще, чем собирают школьники

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Новости Украины

Запущенный накануне американской ракетой-носителем украинский спутник «Сич-2-30» по своим характеристикам уже морально устарел и уступает даже тем моделям, которые собирают израильские школьники.

Об этом в эфире интернет-канала Polliteka заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, украинской власти запуск спутника нужен был для того, чтобы повысить рейтинг, показав населению, что страна все еще обладает космическими технологиями.

«Сегодня запускают спутник «Сич-2», который десять лет почти готовили, готовили и подготовили. Зачем они его запускают, зачем он нужен? Да он не нужен, потому что его разрешительная способность в разы меньше, чем у американских, китайских и европейских спутников. Украинский бизнес не будет его использовать, потому что, когда ты из космоса можешь сделать снимок с разрешением в 50 сантиметров, а этот спутник будет снимать с разрешением 7 метров… Ну, извините, о чем мы говорим. Для чего это делают? Для того, чтобы показать, что «мы космическая держава» и можно было втюхать нашим добрым хоббитам. Деды, которых они нашли где-то в ВПК, на «Южмаше», где-то там еще, сказали Офису президента: «Вот, мы запустим, смотрите, у нас есть готовое решение, такая передовая технология». Хотя сегодня в Израиле спутник дети запустили. Я думаю, что этот спутник, который израильские школьники делали, он по своим показателям лучше, чем наша «Сич-2», – заявил Романенко.