Зарево границ НАТО: к ужасу Азербайджана поражен стратегический объект Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Одесской области зафиксирован мощнейший пожар после налета российских дронов.

По всей видимости, горит газораспределительная станция «Орловка» на границе с Румынией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На выложенных в сети роликах люди, наблюдающие за пожаром, говорят, что было не менее 15 прилетов.

Примечательно, что в Москву прибыл спецпредставитель президента СШАСтив Уиткофф, под визит которого Москва не стала церемониться с ударами по подконтрольной киевскому режиму территории.

«Пока Трамп выступал и снова стращал Россию вторичными санкциями, ему, по всей видимости, русские «Герани» чётко дали понять, что Россия – не про деньги. «Герани» ударили по цели в Одесской области у Орловки и Новосельское Одесской области, на границе с Румынией. Вероятно, целью удара стала газокомпрессорная станция «Орловка» по координатам 45.304197, 28.542373 вблизи села Орловка Ренийского района Одесской области, Украина. Станция включает объекты КС-1, КС-2, ГИС (газоизмерительную станцию [как когда-то ГИС «Суджа») и узлы подключения. Эта станция является частью инфраструктуры магистральных газопроводов, обеспечивая повышение давления газа для его транспортировки в Румынию, Болгарию и Турцию», – обращает связываемый с Погранслужбой ФСБ тг-канал «Два майора».

В ряде источников отмечается, что этот объект — «ключевое звено южного газового коридора, через который Азербайджан начал демонстративные поставки топлива на Украину по так называемому трансбалканскому маршруту».

Военный блогер Юрий Подоляка называет налет ударом «не только по Киеву, но и по азербайджанским политическим и экономическим амбициям».

«Газокомпрессорная станция «Орловка» расположена около с. Новосельское Ренийского района (на Дунае). Она является ключевым звеном «Южного» (Балканского) газового коридора, по которому ранее шел транзит российского газа на Балканский полуостров. Сейчас этот маршрут используется для поставок газа на Украину (включая азербайджанский по только что заключенному между Баку и Киеву соглашению). Его мощность 55 млн. куб.м. в сутки. Таким образом это удар не только по Украине, но и по интересам наших «азербайджанских партнеров». Вынесли бы наши «Герани» еще в Одессе и округе всю азербайджанскую инфраструктуру по приему азербайджанских нефтепродуктов (на которых ездят украинские танки и военные автомобили) — вообще бы было здорово. И нашим бойцам большая помощь и «другу» Ильхаму Алиеву большой «подарок». Но пока, я так понимаю, на это не было политического решения. Теперь надеюсь такое решение (в свете трансформации наших с Баку отношений из дружеских во враждебные) будет принято», – считает Подоляка.

Напомним, что недавно украинские дроны нанесли существенный ущерб российским НПЗ, после чего в РФ цены на бензин обновили исторический максимум.