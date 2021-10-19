Зарплаты на предприятиях должны расти на 100% в год – куратор промышленности Донбасса

Несмотря на продолжающиеся обстрелы и провокации со стороны ВСУ, Донбасс должен продолжать свой экономический рост.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил Российский бизнесмен Евгений Юрченко, который с недавних пор взял в управление главные промышленные активы Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это доказали наши деды в Великую отечественную войну, и я считаю, что те сложности, с которыми сталкивается Донбасс, будут преодолены только с помощью развития производства. Потому что Донбасс – это промышленный регион», – сказал он.

Евгений Юрченко рассказал, что уже сделано и что планируется сделать в ближайшем будущем.

«Мы полны оптимизма. За прошедшие 4 месяца все семь предприятий, которые до этого не работали, перешли на уверенную работу. До конца года, в декабре месяце, мы планируем выйти на уровень 180 тысяч тонн кокса и 240 тысяч тонн стали. И на этом пути, безусловно, нам потребуются ещё дополнительные инвестиции.

Все задолженности по заработной плате мы погасили. В настоящее время мы выравниваем все заработные платы по территориям, чтобы люди достаточно уверенно представляли, что одна и та же профессия оплачивается одинаково, будь то Алчевск, Макеевка или Ясиновский коксо-химический завод», – добавил бизнесмен.