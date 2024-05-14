Защищавший гостайну генерал Кузнецов получил огромную взятку

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Вчера задержанному начальнику управления кадров Министерства обороны РФ Юрию Кузнецову инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

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«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)», – заявила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Примечательно, что взятка от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу, по данным следствия, получена еще в то время, когда в 2021 – 2023 Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.

«В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши», – добавил в Следкоме.

Тг-канал «Рыбарь», который ведет военный аналитик Михаил Звинчук, обращает внимание, что Кузнецов задержан «за дела еще на должности руководителя службы защитой гостайны».

«Возникает справедливый вопрос, что же это за коммерческие структуры, которые дали взятку в подобных размерах. Поставка оборудования? Обеспечение защиты информации? Или что-то еще, касающееся как раз-таки сохранности конфиденциальных сведений? Простор для фантазии просто колоссальный (особенно беря во внимание тот факт, что Кузнецов — человек, который всегда очень сильно перестраховывался). Наверное, следствие прояснит, о чём речь», – пишет канал Звинчука.