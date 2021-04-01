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01.04.2021, Москва, Михаил Рябов
 
Германия, Дзен, Диверсии, Польша, Происшествия, Россия, Украина
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Защита «Северного потока»: Хватит ли у Германии духа на совместную группировку с ВМФ России?

Новости Украины

В ответ на провокационные действия польской стороны в зоне достройки трубопровода «Северный поток-2» Россия могла бы создать совместную с Германией военно-морскую группировку, которая бы занялась защитой прокладочного судна и оборудования.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил офицер ВМФ России, комментируя сведения об инциденте – попытке тарана польским судном трубопрокладчика «СП-2».

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«Данный инцидент демонстрирует то, что США и их подпевалы готовы на открытую конфронтацию с РФ и ФРГ, чтобы остановить строительство трубопровода. Исчерпав арсенал угроз они «поперли буром». Ведь в случае удачного тарана «Фортуны» можно было бы надолго остановить прокладку труб и списать «инцидент» на «пьяных польских рыбаков» или украинцев, которые с радостью нанимаются на работу на польские суда. В данной ситуации капитан газпромовского судна «Владислав Стрижов», предотвративший провокацию, просто молодец. Действовал решительно и эффективно по примеру командиров наших военных кораблей», – сказал офицер.

«В связи с этим происшествием выяснилось, что в районе прокладки трубы «трутся» не только рыбаки, но и натовские военные корабли, и даже подводная лодка. Это уже серьезный вызов. Видимо настал момент для проведения совместной операции ВМФ России и ВМС ФРГ по созданию охраняемой морской зоны для защиты экономических интересов стран в данном районе Балтийского моря.  Вопрос только в том, хватит ли у Германии духа и силы воли», – рассуждает российский военный.

 

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