Защите лидера боснийских сербов отказали в отводе предвзятого судьи-экстремиста

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Уголовная палата Суда Боснии и Герцеговины не удовлетворила ходатайство защиты президента Республики Сербской Милорада Додика об отводе судьи Сены Узунович за предвзятое отношение к подсудимому.

В ходе процесса судья не скрывала ненависти к нему, часто срывалась на крик и пригрозила заключить его под стражу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уголовная палата приняла решение отклонить ходатайство защитника президента РС Сербской Горана Бубича, как неприемлемое.

«В любой судебной системе такое поведение судьи, как поведение Узунович во время последнего основного судебного разбирательства, автоматически означало бы его удаление из судебного разбирательства, но только не в Суде Боснии и Герцеговины. Суд БиГ в очередной раз показал себя как политическая марионетка, не способная обеспечить законную, беспристрастную и справедливую процедуру для президента Республики Сербской», – прокомментировал произошедшее другой адвокат лидера боснийских сербов Милан Тегельтия.

Тегельтия заключил, что Суд Боснии и Герцеговины таким решением продемонстрировал, что он совершенно не заинтересован даже в видимости беспристрастности и законности, и что он существует только для того, чтобы выполнить свою политическую роль, направленную против президента Республики Сербской Милорада Додика.

Напомним, в столице Боснии и Герцеговины – Сараево идёт процесс над президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и директором «Официального Вестника» РС Милошем Лукичем. Обоим инкриминируется «неуважение и игнорирование решений Высокого представителя по БиГ» – западного надсмотрщика за страной, которого руководство сербского энтитета обосновано считает нелегитимным (в свое время его кандидатура в обход установленных норм была назначена ЕС без одобрения Совбеза ООН). При этом главный судья – Сена Узунович, в свое время была боевиком «Армии Боснии и Герцеговины» и состоит в фундаменталистской Партии демократического действия (SDA) Бикира Изетбеговича, которая в свое время была создана для того, чтобы вырвать республику из состава Югославии и создать из неё унитарное бошнякское государство.