Заслуженный пьяница России: Ефремову пророчат легкое наказание

10.06.2020, Москва, Олег Кравцов

Народный артист России Михаил Ефремов, который, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стал виновником смертельного ДДП в Москве, отделается сравнительно легким наказанием.

Об этом, ссылаясь на адвокатов, занимающихся подобного рода делами, пишет «Коммерсант».

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«Адвокаты, не участвующие в этом процессе, но представлявшие обвиняемых по делам о ДТП, полагают, что по итогам расследования у господина Ефремова есть большие шансы добиться того, чтобы при согласии потерпевшей стороны его судили в особом порядке. С учетом звания, положительных характеристик и как лицо, впервые подвергающееся уголовному преследованию, он вполне может получить срок ниже низшего предела и уже через два-три года по УДО вернуться домой. При этом точно он не будет допущен к управлению транспортом и через несколько лет после отсидки», – отмечается в статье.

Напомним, что вечером 8 июня в центер Москвы Ефремов не справился с управлением внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», за рулем которого находился курьер компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, впоследствии скончавшийся в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения. Также анализы показали в его крови наличие кокаина и марихуаны.

В суде, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения, Ефремов, пишет «Комсомольская правда», на стандартные вопросы судьи «отвечает чётким театральным голосом». При этом, обращает внимание «КП», прощения у семьи погибшего артист так и не попросил. В итоге Ефремов, прежде неоднократно попадавший в пьяные скандалы и устраивавший дебоши в нетрезвом виде, получил два месяца домашнего ареста.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Ефремов приезжал в Киев и поливал грязью Россию.

Также он предлагал подарить Украине Крымский мост и 15 лет поставлять бесплатный газ.