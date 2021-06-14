«Заставим всех рассчитываться рублями». В Госдуме объявляют войну доллару

14.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на всё противостояние западных стран, Москва способна провести дедолларизацию , переведя всю международную торговлю на рубли или другие национальные валюты.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отказ от доллара правилен, нужно постепенно уходить от этого, но не сразу, чтобы не было обрыва в выполнении договоров. И за нами потянутся другие. В Ливии Каддафи хотел убрать доллар, Саддам Хусейн хотел убрать. Но его свергли, но нас никто не свергнет, мы подаём пример и постепенно выйдем из зоны доллара, нам не нужна эта грязная, ничего не значащая зелёная бумажка, которую печатают без остановки.

Мы заставим всех рассчитываться рублями. Турецкий президент мне сказал, что он готов вести расчёт во всех торговых точках в Турции в рублях, пропускать граждан России по внутреннему паспорту, не только виза не нужны, но и иностранного паспорта. Вот так нужно строить отношения», – сказал политик.

Также он призвал отказаться от доллара и евро, а вести расчёт в рублях или других национальных валютах.

«Правильная позиция – это уход от доллара, и евро рухнет. Немцы и итальянцы недовольны, они всё потеряли на этой общей валюте, они все хотят вернуться к национальной волюте. И Британия вовремя соскочила, поэтому будущего у ЕС нет, и в ближайшие годы он рассыплется. Пусть у нас всё покупают в рублях и нам продают в рублях, но где-то, если требуется, для какой-то части платежей будем использовать национальную валюту тех стран, с которыми мы торгуем», – заключил Жириновский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что для России остаются очень существенными риски нарастания санкционных угроз со стороны Соединенных Штатов , поэтому нужно отказаться от доллара.