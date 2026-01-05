«Заставляют граждан сомневаться». Соцсети вредны для Украины – шпрехенфюрер

Игорь Шкапа.  
05.01.2026 15:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 425
 
Дзен, Украина, Цензура


В украинском сегменте социальных сетей появилось гораздо больше русского языка.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-уполномоченный (до лета 2025-го) по защите государственного языка Тарас Креминь, должность которого снискала в народе название шпрехенфюрер.

Он говорит, что даже в наиболее русскоязычных регионах Украины благодаря навязыванию украинского стало значительно больше.

«Но в то же время, вы посмотрите, где появилось значительно больше русского языка – в соцсетях. Соцсети несут вред национальным интересам, особенно если они имеют русское происхождение. Если страна-агрессор в виде Telegram-каналов продолжает распространять информационные вбросы, если эти ресурсы являются источником вербовки наших граждан, если эти информационные ресурсы, Telegram-каналы продолжают распространять ложь, которая касается нашей истории, культуры, языкового закона, ситуации на фронте, международном измерении, то понятно, это побуждает граждан Украины, в том числе менять или сомневаться в гражданской позиции», – тревожится Креминь.

Он делает вид, что не понимает, почему самые популярные украинские Telegram-каналы ведутся на русском.

«Я не понимаю, почему эти Telegram-каналы у нас формируют повестку дня нашего информационного пространства. Это однозначно вопрос Совета национальной безопасности и обороны Украины», – требует репрессий нацист.

Метки:

