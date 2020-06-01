01.06.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Крым, Происшествия, Россия, Украина, Херсон
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Застрелился сослуживец обнаруженного в Крыму украинского солдата


Сегодня примерно в 11 часов утра в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с огнестрельным ранением.

«По предварительной версии следствия – самоубийство», – сообщила пресс-служба бригады, уточнив, что следственные действия продолжаются, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевик УНА-УНСО и «волонтер» АТО Назар Приходько утверждает, что погибший – сослуживец десантника Евгения Добринского, который накануне был обнаружен в Крыму (украинская сторона уверяет, что боец, почему-то находившийся на передовом посту без оружия, был похищен российским спецназом).

«Сослуживца солдата 95-й бригады, которого россияне взяли в плен на Чонгаре, – нашли мертвым с огнестрельным ранением! Беда!» – сокрушается Приходько в своем блоге.

 

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