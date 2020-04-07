Застрявшие на нейтралке албанцы теряют сознание – родина не пускает домой

07.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Албанский премьер-министр Эди Рама, в публичных речах нередко заявляющий об албанском единстве и национальных приоритетах, заявил, что не пустит в страну несколько десятков ее граждан, застрявших в нейтральной зоне.

Об этом сообщили албанские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти люди живут в Греции и у них нет серьезных причин для въезда в Албанию, следовательно въезд им разрешен не будет, – заявил Рама, комментируя ситуацию с находящимися в нейтральной зоне между границами Албании и Греции шестью десятками его соплеменников и сограждан. – Это станет убедительным методом, чтобы отговорить и других людей от въезда в нашу страну».

До этого президент Албании Илир Мета, по албанской конституции выполняющий больше представительскую функцию, попросил правительство найти приемлемое решение для этих несчастных. Однако в ответ кабмин только ужесточил меры даже в отношении албанцев, получивших специальное разрешение вернуться в родную страну от посольств своей страны, находящих в местах их временного проживания или работы: теперь все они будут помещаться на 14-дневный карантин, причем за свой счет.

Напомним, что оказавшиеся в нейтральной зоне между Грецией и Албанией албанцы находятся в таком положении с 3 апреля. Причем несколько десятков человек вынуждены оставаться без крыши над головой, воды и пищи. Один из лидеров оппозиционной Демократической партии Албании Газмент Барди выложил видеоролик, запечатлевший этих несчастных, где один из них теряет сознание.

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«Положение сограждан на сухопутной границе между Албанией и Грецией превысило пределы бесчеловечного обращения, – прокомментировал ситуацию политик. – Подавляющее большинство из них – сезонные работники в греческом государстве, не имеющие возможности жить там без работы.

Член НАТО и кандидат в члены Европейского Союза [Албания] никак не может применять северокорейские стандарты для своих граждан. Граждане, оставшиеся посреди дороги, в течение нескольких дней без еды, без воды и без какой-либо помощи, находятся на грани жизни и смерти только потому, что правительство не выполняет свои обязательства. Недопустимо, что правительство продолжает упорно игнорировать право албанских граждан на въезд в их родину. Это преступление».